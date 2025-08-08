Comasarea și desființarea școlilor începe din 11 august

Ministerul Educației a trimis spre publicare în Monitorul Oficial două proceduri esențiale pentru aplicarea măsurilor din Legea 141/2025 privind reorganizarea școlilor și modificarea normei didactice. Potrivit Edupedu.ro, documentele au fost semnate pe 6 august și trimise inspectoratelor școlare județene pe 7 august 2025.

Calendarul pentru comasarea școlilor începe pe 11 august, cu trei zile mai târziu decât era prevăzut inițial în proiect. Cele două proceduri reglementează reorganizarea rețelelor școlare și constituirea normelor didactice în contextul majorării acestora la 20 de ore pe săptămână pentru profesori.

Reorganizarea școlilor cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi

În următoarele săptămâni, școlile cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi vor fi reorganizate. Procedura privind reorganizarea unităților de învățământ prevede:

Identificarea școlilor care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică

Colaborarea cu autoritățile locale pentru stabilirea listei până pe 11 august

Aprobarea reorganizărilor de către ARACIP până pe 13 august

Emiterea ordinelor de reorganizare de către Minister

Includerea automată a școlilor reorganizate în rețeaua școlară

Se permite comasarea inclusiv a școlilor cu autorizare provizorie. Formațiunile de studiu de început de ciclu trebuie să depășească media prevăzută de lege, cu excepții limitate.

Aplicarea noii norme didactice de 20 ore/săptămână

Cea de-a doua procedură trimisă spre publicare în Monitorul Oficial vine cu prevederi privind normele didactice de 20 de ore/săptămână:

Norma didactică de 20 ore pe săptămână pentru toți profesorii din învățământul gimnazial, liceal și profesional

Opțiuni pentru cadrele didactice afectate de reducerea orelor: completare de normă, transfer, modificarea repartizării, detașare

Criterii de departajare pentru restrângerile de activitate

Interdicții la plata cu ora și cumul pentru personalul de conducere, cu excepții în zone izolate

Calendar și impact

Activitățile de încadrare trebuie finalizate între 11-22 august 2025. Personalul didactic auxiliar și administrativ este transferat automat în cazul comasării școlilor.

Aceste măsuri vor avea un impact semnificativ asupra organizării sistemului de învățământ preuniversitar înainte de începerea noului an școlar. Aplicarea concretă va începe după publicarea procedurilor în Monitorul Oficial. Însă comasarea unor școli și ulterior desființarea unor unități de învățământ ar putea pune probleme în special elevilor din mediul rural.

Impactul și consecințele închiderii unor școli

Reorganizarea rețelei școlare va duce la închiderea mai multor unități de învățământ cu efective reduse. Acest proces va afecta în special zonele rurale și comunitățile mici.

Consecințe pentru elevi și cadrele didactice:

Deplasări mai lungi pentru unii elevi

Posibile clase supradimensionate în școlile care primesc elevii din unitățile închise

Riscul de creștere a abandonului școlar în zonele defavorizate

Reduceri de personal și relocări pentru cadrele didactice

Beneficii potențiale:

Eficientizarea costurilor în sistemul educațional

Posibilitatea de a oferi resurse educaționale mai bune în școlile rămase

Oportunități de socializare și dezvoltare pentru elevii din comunitățile mici

Provocări în implementare:

Asigurarea transportului școlar pentru elevii afectați

Integrarea eficientă a elevilor și cadrelor didactice în noile unități

Menținerea calității educației în contextul reorganizării

Aceste măsuri reprezintă o schimbare majoră în peisajul educațional românesc, cu implicații pe termen lung pentru comunitățile afectate și sistemul de învățământ în ansamblu. Monitorizarea atentă a implementării și a efectelor acestor schimbări va fi esențială pentru asigurarea succesului reformei educaționale.

Lista noilor măsuri și a reformelor din Educație

Guvernul Român a anunțat în urmă cu mai bine de o lună, un set amplu de reforme majore pentru educație în perioada 2025-2028, care vizează toate sectoarele sistemului de învățământ, de la educația timpurie la universități și cercetare. Printre cele mai importante reforme și măsuri suplimentare se numără:

Reforma curriculumului:

Introducerea unor noi planuri-cadru standard și pilot pentru liceu până în iunie 2025, cu programe curriculare finalizate în noiembrie 2025.

Licitația pentru manuale va fi lansată în decembrie 2025, iar formarea continuă a profesorilor va începe în ianuarie 2026.

Extinderea reformei curriculumului la învățământul primar și gimnazial, cu implementare țintită în anul școlar 2027-2028.

În educația timpurie, analiza și restructurarea curriculară încep din septembrie 2025, cu implementare în 2026.

Generalizarea învățământului dual în filiera tehnologică.

Reforma evaluării:

Elaborarea unor noi standarde și modele de evaluare și testare pentru liceu (până în noiembrie 2025) și pentru primar și gimnazial (până în ianuarie 2026).

Regândirea examenelor naționale și a evaluărilor, inclusiv a criteriilor pentru performanța elevilor, profesorilor și instituțiilor.

Reorganizarea sistemului școlar preuniversitar:

Comasarea și restructurarea unităților școlare începând cu septembrie 2025, finalizate până în septembrie 2026, cu accent pe mediul rural.

Modele noi precum campusuri rurale și școală mentor/școală mentorată pentru creșterea calității educației și eficientizarea administrației.

Dezvoltarea infrastructurii școlare în parteneriat cu autoritățile locale, cu demarare din toamna 2025.

Statutul cadrelor didactice:

Propunerea unor schimbări privind titularizarea pe bază de merit.

Introducerea unui salariu mediu brut pe economie pentru profesorii debutanți.

Regândirea standardelor pentru formarea inițială și continuă a profesorilor, cu dezbateri și propuneri programate pentru toamna anului 2025.

Calendarul anului școlar 2025 – 2026

Calendarul anului școlar 2025-2026 în România este structurat astfel:

Începerea cursurilor: Luni, 8 septembrie 2025

Încheierea cursurilor: Vineri, 19 iunie 2026

Durata: 36 de săptămâni de cursuri organizate în 5 module

Vacanțe: Sunt cinci perioade de vacanță între aceste module

Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data exactă a încheierii modulului 3 poate varia la decizia inspectoratelor școlare)

Modul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor)

Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Programele “Școala Altfel” și “Săptămâna verde” se pot organiza în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ.

Pentru unele clase, precum a XII-a sau a VIII-a, datele de încheiere pot fi mai devreme, în funcție de examene și particularități școlare.

