Comasarea și desființarea școlilor începe din 11 august

Ministerul Educației a trimis spre publicare în Monitorul Oficial două proceduri esențiale pentru aplicarea măsurilor din Legea 141/2025 privind reorganizarea școlilor și modificarea normei didactice. Potrivit Edupedu.ro, documentele au fost semnate pe 6 august și trimise inspectoratelor școlare județene pe 7 august 2025.

Calendarul pentru comasarea școlilor începe pe 11 august, cu trei zile mai târziu decât era prevăzut inițial în proiect. Cele două proceduri reglementează reorganizarea rețelelor școlare și constituirea normelor didactice în contextul majorării acestora la 20 de ore pe săptămână pentru profesori.

Reorganizarea școlilor cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi

În următoarele săptămâni, școlile cu mai puțin de 300 sau 500 de elevi vor fi reorganizate. Procedura privind reorganizarea unităților de învățământ prevede:

  • Identificarea școlilor care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică
  • Colaborarea cu autoritățile locale pentru stabilirea listei până pe 11 august
  • Aprobarea reorganizărilor de către ARACIP până pe 13 august
  • Emiterea ordinelor de reorganizare de către Minister
  • Includerea automată a școlilor reorganizate în rețeaua școlară
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Se permite comasarea inclusiv a școlilor cu autorizare provizorie. Formațiunile de studiu de început de ciclu trebuie să depășească media prevăzută de lege, cu excepții limitate.

Aplicarea noii norme didactice de 20 ore/săptămână

Cea de-a doua procedură trimisă spre publicare în Monitorul Oficial vine cu prevederi privind normele didactice de 20 de ore/săptămână:

  • Norma didactică de 20 ore pe săptămână pentru toți profesorii din învățământul gimnazial, liceal și profesional
  • Opțiuni pentru cadrele didactice afectate de reducerea orelor: completare de normă, transfer, modificarea repartizării, detașare
  • Criterii de departajare pentru restrângerile de activitate
  • Interdicții la plata cu ora și cumul pentru personalul de conducere, cu excepții în zone izolate

Calendar și impact

Activitățile de încadrare trebuie finalizate între 11-22 august 2025. Personalul didactic auxiliar și administrativ este transferat automat în cazul comasării școlilor.

Aceste măsuri vor avea un impact semnificativ asupra organizării sistemului de învățământ preuniversitar înainte de începerea noului an școlar. Aplicarea concretă va începe după publicarea procedurilor în Monitorul Oficial. Însă comasarea unor școli și ulterior desființarea unor unități de învățământ ar putea pune probleme în special elevilor din mediul rural.

Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică
Recomandări
Apusul secolului Iliescu: de la adulația maselor la o înmormântare amplificată de televiziuni, dar fără tracțiune publică

Impactul și consecințele închiderii unor școli

Reorganizarea rețelei școlare va duce la închiderea mai multor unități de învățământ cu efective reduse. Acest proces va afecta în special zonele rurale și comunitățile mici.

Consecințe pentru elevi și cadrele didactice:

  • Deplasări mai lungi pentru unii elevi
  • Posibile clase supradimensionate în școlile care primesc elevii din unitățile închise
  • Riscul de creștere a abandonului școlar în zonele defavorizate
  • Reduceri de personal și relocări pentru cadrele didactice

Beneficii potențiale:

  • Eficientizarea costurilor în sistemul educațional
  • Posibilitatea de a oferi resurse educaționale mai bune în școlile rămase
  • Oportunități de socializare și dezvoltare pentru elevii din comunitățile mici

Provocări în implementare:

  • Asigurarea transportului școlar pentru elevii afectați
  • Integrarea eficientă a elevilor și cadrelor didactice în noile unități
  • Menținerea calității educației în contextul reorganizării

Aceste măsuri reprezintă o schimbare majoră în peisajul educațional românesc, cu implicații pe termen lung pentru comunitățile afectate și sistemul de învățământ în ansamblu. Monitorizarea atentă a implementării și a efectelor acestor schimbări va fi esențială pentru asigurarea succesului reformei educaționale.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Lista noilor măsuri și a reformelor din Educație

Guvernul Român a anunțat în urmă cu mai bine de o lună, un set amplu de reforme majore pentru educație în perioada 2025-2028, care vizează toate sectoarele sistemului de învățământ, de la educația timpurie la universități și cercetare. Printre cele mai importante reforme și măsuri suplimentare se numără:

Reforma curriculumului:

  • Introducerea unor noi planuri-cadru standard și pilot pentru liceu până în iunie 2025, cu programe curriculare finalizate în noiembrie 2025.
  • Licitația pentru manuale va fi lansată în decembrie 2025, iar formarea continuă a profesorilor va începe în ianuarie 2026.
  • Extinderea reformei curriculumului la învățământul primar și gimnazial, cu implementare țintită în anul școlar 2027-2028.
  • În educația timpurie, analiza și restructurarea curriculară încep din septembrie 2025, cu implementare în 2026.
  • Generalizarea învățământului dual în filiera tehnologică.

Reforma evaluării:

  • Elaborarea unor noi standarde și modele de evaluare și testare pentru liceu (până în noiembrie 2025) și pentru primar și gimnazial (până în ianuarie 2026).
  • Regândirea examenelor naționale și a evaluărilor, inclusiv a criteriilor pentru performanța elevilor, profesorilor și instituțiilor.

Reorganizarea sistemului școlar preuniversitar:

  • Comasarea și restructurarea unităților școlare începând cu septembrie 2025, finalizate până în septembrie 2026, cu accent pe mediul rural.
  • Modele noi precum campusuri rurale și școală mentor/școală mentorată pentru creșterea calității educației și eficientizarea administrației.
  • Dezvoltarea infrastructurii școlare în parteneriat cu autoritățile locale, cu demarare din toamna 2025.

Statutul cadrelor didactice:

  • Propunerea unor schimbări privind titularizarea pe bază de merit.
  • Introducerea unui salariu mediu brut pe economie pentru profesorii debutanți.
  • Regândirea standardelor pentru formarea inițială și continuă a profesorilor, cu dezbateri și propuneri programate pentru toamna anului 2025.

Calendarul anului școlar 2025 – 2026

Calendarul anului școlar 2025-2026 în România este structurat astfel:

  • Începerea cursurilor: Luni, 8 septembrie 2025
  • Încheierea cursurilor: Vineri, 19 iunie 2026
  • Durata: 36 de săptămâni de cursuri organizate în 5 module
  • Vacanțe: Sunt cinci perioade de vacanță între aceste module

Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
Modul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (data exactă a încheierii modulului 3 poate varia la decizia inspectoratelor școlare)
Modul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor)
Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Programele “Școala Altfel” și “Săptămâna verde” se pot organiza în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ.

Pentru unele clase, precum a XII-a sau a VIII-a, datele de încheiere pot fi mai devreme, în funcție de examene și particularități școlare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Detalii de ultim moment! Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul din Cupa României
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Tvmania.ro
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO

Alte știri

Accident grav între un TIR și o mașină pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Printre victime se află o femeie gravidă și un minor
Știri România 09:02
Accident grav între un TIR și o mașină pe Drumul Expres Craiova-Pitești. Printre victime se află o femeie gravidă și un minor
O companie americană va concedia angajații români. Cauzele: războiul din Ucraina și inflația
Știri România 08:43
O companie americană va concedia angajații români. Cauzele: războiul din Ucraina și inflația
Parteneri
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul.ro
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cu ce se ocupă fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache în Olanda. David s-a angajat
Stiri Mondene 09:06
Cu ce se ocupă fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache în Olanda. David s-a angajat
Apariția Andreei Marin în pantaloni scurți, comentată de Monica Bîrlădeanu. Ce a remarcat actrița la vedetă: „Îți stă superb”
Stiri Mondene 08:37
Apariția Andreei Marin în pantaloni scurți, comentată de Monica Bîrlădeanu. Ce a remarcat actrița la vedetă: „Îți stă superb”
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Mihaela Rădulescu spus totul, după moartea lui Felix Baumgartner: „Voi face asta...”. Cu inima distrusă de durere a mărturisit ce planuri are în amintirea lui: „Va urma...”
Viva.ro
Mihaela Rădulescu spus totul, după moartea lui Felix Baumgartner: „Voi face asta...”. Cu inima distrusă de durere a mărturisit ce planuri are în amintirea lui: „Va urma...”
Parteneri
Asia Express 2025 începe mai repede decât credeai! S-a aflat ce surprize pregătește Irina Fodor
TVMania.ro
Asia Express 2025 începe mai repede decât credeai! S-a aflat ce surprize pregătește Irina Fodor
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
ObservatorNews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
KanalD.ro
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
StirileKanalD.ro
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit
KanalD.ro
O turistă de 50 de ani a dispărut pe o plajă din Grecia! Femeia ar fi intrat în apă și nu a mai ieșit

Politic

Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Politică 07 aug.
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Mesajul Chinei după moartea lui Ion Iliescu: „Sincere condoleanțe guvernului și poporului român”
Politică 07 aug.
Mesajul Chinei după moartea lui Ion Iliescu: „Sincere condoleanțe guvernului și poporului român”
Parteneri
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Spotmedia.ro
Sub acoperire: prostituatele, parte din rețeaua de spionaj a Ucrainei
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă
Fanatik.ro
Țara europeană care a devenit prea bogată pentru binele ei. De ce rezervele uriașe de petrol și gaz reprezintă o mare problemă
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea