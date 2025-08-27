Ce recomandă ANPC pentru noul an școlar

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut mai multe recomandări pentru părinți și elevi, la achiziționarea produselor pentru anul școlar.  

Aceștia recomandă doar produsele specializate. Oamenii sunt sfătuiți să evite cumpărăturile din surse nesigure (târguri, vânzători ambulanți, site-uri fără date de contact).

De asemenea, li se recomandă să opteze pentru magazine sau raioane specializate, care oferă: bon fiscal, factură sau chitanță – esențiale dacă doriți să faceți o reclamație.

Recomandări pentru uniforme și produse textile

În ceea ce privește uniformele și produsele textile pentru copii, li se recomandă să verifice eticheta. Aceasta trebuie să conțină informații despre compoziția materialului (ex: bumbac, poliester etc.), însoțite de procentele exacte.

Dacă produsul are căptușeală, compoziția acesteia trebuie precizată separat, iar informațiile despre întreținere (spălare, călcare, curățare chimică etc.) trebuie să fie tipărite pe o etichetă textilă, rezistentă, cusută în interior.

Etichetele trebuie să respecte ordinea standard a tratamentelor: spălare-clorurare-călcare-curățare chimică-uscare.

Atenție la produsele contrafăcute

Totodată, ANPC recomandă ca oamenii să fie atenți la contrafaceri. Mai precis, dacă un articol de îmbrăcăminte are un brand cunoscut, dar un preț mult prea mic față de prețul obișnuit, există riscul să fie contrafăcut.

În ceea ce privește siguranța produselor, cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt, cordoanele decorative nu trebuie să fie elastice sau să aibă accesorii periculoase, iar glugile și bretelele de susținere nu trebuie să aibă capete libere care pot pune în pericol copilul.

Materialele recomandate și de evitat

În ceea ce privește materialele recomandate și cele sintetice, ANPC recomandă materialele din bumbac, in, lână, cașmir.

Aceștia spun că de evitat sunt fibrele sintetice, chiar dacă sunt mai ieftine. Ele pot împiedica respirația pielii, provoca transpirație excesivă, favoriza hipotermia și răceala, crește riscul de alergii, iritații sau disconfort, acumula electricitate statică, afectând sistemul nervos și provocând oboseală și iritabilitate. 

Mirosul articolelor de îmbrăcăminte trebuie verificat. Un miros înțepător poate indica folosirea unor substanțe chimice periculoase în procesul de vopsire.

Recomandări pentru rechizite și ghiozdane

Pentru rechizite și ghiozdane, comisarii ANPC spun că produsele trebuie să aibă etichete în limba română, cu denumirea și adresa producătorului/importatorului/distribuitorului, denumirea produsului, dimensiuni, compoziție, instrucțiuni de utilizare/întreținere.

Valul de scumpiri nu ocolește nici începutul de an școlar. Părinții care au copii în clasele 0–4 trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru rechizite, uniforme și alte materiale obligatorii. Creșterile de preț variază între 5% și 30%, în funcție de produs, iar în unele cazuri alegerea calității poate dubla bugetul necesar. Astfel, părinții au început deja să-și pregătească coșul de cumpărături pentru școală, sperând să evite scumpirile de la început de septembrie.

