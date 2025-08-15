Lista de rechizite necesare pentru elevii din clasele primare

Conform recomandărilor cadrelor didactice, un elev din ciclul primar are nevoie de:

Ghiozdan – prețuri de la 50 lei – pentru un ghiozdan simplu, până la 400 de lei, pentru unul ergonomic

Penar echipat – creioane grafit HB și 2B, creioane colorate, pixuri albastru/roșu, radieră, ascuțitoare, riglă – de la 80 de lei; neechipat – de la 50 de lei

Caiete tip I, tip II, dictando și matematică – format A5, două caiete pentru fiecare disciplină – în jur de 9-10 lei bucata, pentru cele de calitate, dar se găsesc și caiete de la un leu

Dosare din plastic sau carton – de la 5 până la 15 lei, în funcție de calitate și dimensiune

Etichete pentru caiete și cărți – între 3 și 10 lei

Acuarele, pensule, pahar pentru apă, șorț de pictură – de la 50 de lei pentru toate

Carioci (de la 10-15 lei), lipici solid și lichid (dela 3 la 15 lei), foarfece cu vârf rotund (de la 5 lei)

Set de plastilină și planșetă (clasa pregătitoare) – 15-20 de lei

Hârtie și carton colorat – 10-20 de lei

Bloc de desen A4 și A3 – de la 10 lei

Trusă geometrică (clasele III–IV)

Pe lângă acestea, părinții de clasa zero și clasa întâi, cumpără seturi de manuale și auxiliare pentru micuți, iar cei din clasele mai mari, deși primesc manualele de la școală, trebuie să cumpere auxiliare măcar pentru disciplinele importante, la recomandarea cadrelor didactice.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Astfel, câteva zeci sau chiar sute de lei se adaugă bugetului pentru începutul anului școlar.

Libertatea a calculat și cât costă rechizitele pentru noul an școlar.

Învățământul gratuit nu există

Asta pentru că învățământul nu este chiar gratuit. O analiză Marketing Research de anul trecut arată că 36% dintre români estimează o medie de peste 2.000 de lei, 33% – o medie cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, în timp ce 28% menționează un cost cuprins între 500 și 1.000 de lei, când ne referim la cheltuiala medie lunară necesară pentru creșterea unui copil.

Cele mai costisitoare aspecte în creșterea unui copil sunt: educația (72%), hainele și încălțămintea (66%), alimentația (59%) și activitățile extrașcolare (53%).

„Trebuie două caiete pe fiecare disciplină. Și un auxiliar la disciplina de comunicare și matematică. Eu, de exemplu, nu am luat auxiliare la arte vizuale, la muzică. Am încercat să nu-i mai încarc pe părinți, pentru că mă pot descurca la materiile acestea. Adică pregătesc eu materiale, ca să nu fie nevoie să dăm banii și pe astea. Plus că ghiozdanul se îngreunează și apoi costă și bani”, a explicat pentru Libertatea o doamnă învățătoare cu peste 30 de ani de experiență.

La aceste costuri se pot adăuga și costurile pentru uniforme, care pornesc de la 30 de lei și pot depăși câteva sute de lei.

Uniforma școlară se stabilește la nivel de unitate de învățământ, dar în majoritatea cazurilor presupune tricou polo sau cămașă cu sigla unității de învățământ și pantaloni/fustă conform regulamentului.

Recomandări Live Text. Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska. Se decide soarta Ucrainei, fără ca Zelenski să fie de față

Prima zi de școală – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Reprezentanta fabricii de confecții SIVA din București precizează: „Prețurile pornesc de la 30 de lei și pot ajunge până la câteva sute de lei, în funcție de personalizări, materiale și tipul uniformei”.

Cum s-au scumpit rechizitele în 2025

Reprezentanții librăriilor confirmă majorările de preț, însă cu nuanțe.

„Elevii din ciclul 0-IV au nevoie de creioane, carioci, stilou, depinde de alegerea doamnei învățătoare”, a spus pentru Libertatea reprezentata unei librării din București.

„Părinții au anumite recomandări pe partea de calitate din partea doamnelor învățătoare. De exemplu, la caiete cer o calitate mai bună, cu file care nu absorb cerneala”.

Un astfel de caiet costă în jur de 9 lei, în această librărie.

„Există o diferență de preț față de anul trecut, dar nu foarte mare. Adunate, se vor simți, vă dați seama. Momentan, nu am făcut acest calcul, dar un set complet de rechizite poate să ajungă la 500 de lei”, a mai precizat reprezentata librăriei din Capitală.

Recomandări Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”

Aceasta spune și că părinții au început deja să facă cumpărăturile pentru anul școlar.

„Da, au mai început să vină, dar nu pe partea de clasele primare. Mai mult la cei mari, pentru că știu ce au nevoie, nu mai depind de lista asta. La cei mici, când este doamna învățătoare, are o singură cerință și atunci așteaptă ședința, rechizitele se cumpără în general după ce începe școala”.

Prețurile pentru rechizite sunt puțin mai mari decât anul trecut. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Creșteri de preț între 5 și 10% pentru rechizite

Proprietara Librăriei Cu Dichis, din Popești-Leordeni, a menționat, pentru Libertatea, că prețurile au crescut pentru anumite obiecte.

„De exemplu, la caietele mici care sunt foarte recomandate în școală, pentru că au o foaie mai groasă, ca să nu mai folosească sugative, au crescut undeva cu 20-30%. Doar caietele acelea. Prețul pentru un caiet mic ajunge la 9,9 lei. Dar este vorba de un produs nișat, care se recomandă de către foarte mulți dintre învățători, pentru clasele primare. Pentru că ei scriu și șterg foarte mult, și atunci este important să folosească acest tip de caiet”.

Proprietara librăriei spune că anul trecut, părinții plăteau, în medie, 500 de lei pentru un set de rechizite de calitate mai bună și 350 de lei pentru rechizite de calitate medie.

„Nu cred că librarii au scumpit foarte mult rechizitele. Au încercat să mențină ei creșterea TVA-ului și altor taxe. Dar probabil că undeva între 5 și 10% grosso modo există o creștere a prețurilor în acest sens. Acum depinde foarte mult de cum calibrăm respectivul ghiozdan sau respectivul coș. În funcție de calitatea pe care vrem să o neglijăm, putem să renunțăm la ceva, de exemplu, la creioane colorate și să plusăm la caiete. Și atunci există o calibrare pe care putem să o facem ca să rămânem cumva în bugetul părinților”.

În librării, consultanții încearcă să se plieze pe bugetul părinților, prețurile pornesc de la 300 de lei.

„La fel ca și anul trecut, vânzările specifice încep în august și se termină după prima săptămână, chiar în a doua săptămână de școală. Noi, personal, la Librăria Cu Dichis avem în librărie reducerii în funcție de furnizori, nu avem pe produse. De exemplu, caietele cu foaie groasă pot fi cumpărate de la noi, în luna august, cu 5% reducere, instrumentele de scris cu 5-10% reducere”.

Proprietara unei librării din Bragadiru a precizat că nu a scumpit prețurile pentru rechizite, deși TVA a crescut cu 2%, pentru a veni în întâmpinarea clienților.

„Având în vedere că suntem poziționați în apropierea școlilor, și avem clienți fideli, nu am majorat prețurile față de anul trecut”, a spus femeia pentru Libertatea.

Elevi în prima zi de școală – Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Cât plătesc părinții pentru începutul școlii

Estimările pentru anul școlar 2025-2026 arată astfel:

Scenariul minim (strict necesar): 350 de lei (2024) → \~370–380 de lei (2025)

Scenariul mediu: 450-500 de lei

Scenariul premium (echipare completă, calitate superioară): poate depăși 700 de lei

Părinții, între calitate și buget

Mulți părinți aleg să reutilizeze rechizite de anul trecut sau să cumpere doar strictul necesar.

„Prețurile la rechizite mi se par mai mari decât anul trecut, în special la caiete și ghiozdane. Scumpirile mă obligă să aleg variante mai ieftine sau să reduc numărul de produse cumpărate. Pentru începutul de an am alocat un buget de aproximativ 500 de lei, pe care încerc să îl respect”, a spus, pentru Libertatea, Andreea, mama unui copil de clasa a III-a și al altuia de grădiniță.

„Încă nu am cumpărat rechizitele școlare pentru anul acesta, dar din cauza scumpirilor voi încerca să folosesc rechizite de anul trecut (ghiozdan, penar, stilou ș.a ), iar pentru restul voi aștepta perioada în care vor fi reduse”, a adăugat Cristina, o altă mămică a unui copil de clasă primară.

Pe grupurile de pe rețele sociale, unii părinți caută trucuri pentru a scoate mai puțini bani din buzunar pentru rechizite.

„De unde cumpărați rechizite la prețuri mai decente? Nu vreau neapărat să fie ieftine, dar nu 50 de lei un pix, vorba vine. Vreau să cumpăr mai multe și în supermarket sunt convinsă că rămân fără bani pe cardul de bonuri”, a întrebat cineva.

Răspunsurile nu s-au lăsat mult așteptate, mulți recomandând anumite lanțuri de magazine prezente în România.

Alții spun că au comandat unele produse de papetărie de pe site-urile chinezești. Guvernul vrea să impoziteze fiecare colet sub 150 de euro cu 25 de lei, în noul pachet de măsuri fiscale.

Pe alte site-uri dedicate obiectelor de papetărie au apărut deja pachete complete pentru elevii din diferite clase primare. Prețurile pentru un ghiozdan echipat pornesc de la 200 de lei.

Prețurile pentru un ghiozdan echipat pornesc de la 215 lei – Foto: Captură de ecran DacoMag.

Ce spun învățătorii despre calitatea rechizitelor

Unii dascăli recomandă produse mai bune, dar nu toți consideră acest lucru esențial.

„Sunt anumiți învățători care cer rechizite de calitate, la un preț mai mare. De exemplu, sunt copii care vin cu acuarele pastilă, în timp ce alții au unele de calitate, care au mai multe nuanțe, culori mai intense, la cele ieftine, nuanțele sunt foarte urâte. Dar nu toate cadrele didactice se gândesc la posibilitățile părinților. Îi tratează pe toți la fel. Problema depinde de mai mulți factori, poate își cunosc clasa și știu că părinții sunt dispuși să cheltuiască mai mult. Și atunci nu putem să le acuzăm”, a spus învățătoarea contactată de Libertatea.

„Atât timp cât nu trebuie să facem performanțe la disciplinele astea, important este cât poate și ce poate copilul, nu consider că e nevoie să le spun și ce marcă de rechizite să cumpere”.

„E greu să nu ai nimic de firmă în penar”

De aceeași părere este și o asociație care îi ajută pe copiii fără posibilități materiale să înceapă anul școlar cu toate instrumentele necesare.

„Se poate colora şi cu creioanele de la frații mai mari. (..). Se poate lipi şi cu lipiciul primit în ghiozdanul cu rechizite (..) Listele de rechizite cu nume de firme NU AR TREBUI SĂ EXISTE! (..) Iar etalarea rechizitelor scumpe în sala de clasă nu ar trebui să fie încurajată de cadrele didactice. E greu să nu ai nimic de firmă în penar.(…) Ne amăgim că e gratuit sistemul şcolar. Unii CHIAR nu şi-l permit…”, a scris asociația BertaLand, pe Facebook.

Anul trecut, Ministerul Educației a alocat pentru 670.000 de preșcolari și elevi un ajutor de 500 de lei, care poate fi utilizat până la 31 august 2025.

Începutul de an școlar vine cu un cost semnificativ pentru familiile din România, mai ales pentru cele cu copii la clasele primare. Diferențele de preț față de anul trecut nu sunt uriașe procentual, dar impactul total este resimțit puternic, mai ales când în familie sunt doi sau mai mulți școlari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE