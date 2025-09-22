Top 10 cele mai bune universități din România potrivit clasamentului QS World University Rankings 2026

Ce este QS World University Rankings

QS World University Rankings reprezintă un set anual de clasamente comparative pentru universitățile din întreaga lume, realizat de firma de analiză a învățământului superior Quacquarelli Symonds (QS). Aceste clasamente oferă o imagine globală a performanței universităților, evaluând factori precum reputația academică și internațională, cercetarea și diversitatea corpului studențesc, pentru a ajuta la compararea instituțiilor de învățământ la nivel mondial.

Clasamentul include peste 1.500 de universități din 105 sisteme de învățământ, oferind o perspectivă extinsă asupra peisajului global.

Clasamentul este un instrument valoros pentru studenți, cercetători și instituții, oferind o imagine de ansamblu a modului în care performează universitățile la nivel mondial și ajutând la identificarea oportunităților de conexiuni și colaborare internațională.

Top 10 cele mai bune universități din România

În anul universitar 2025-2026, pe primul loc în topul celor mai bune universități din România se clasează, la egalitate, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea București. Punctajele obținute de cele două instituții de învățământ sunt cele mai ridicate din țară însă, la capitolul reputație academică, Clujul bate Capitala.

Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca. Foto: Facebook

Locul 1 – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca

Rank la nivel mondial: 761-770

Rank în Europa: 318

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 21.9

Citații pe facultate: 8

Experiența de învățare, indicator de performanță:

Raport facultate-student: 8.7

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 34.9

Rezultatele ocupării forței de muncă: 35.9

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 7.1

Rețeaua internațională de cercetare: 83.9

Rata profesorilor internaționali: 18.9

Diversitatea studenților internaționali: 12.6

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 65

Universitatea București. Foto: Facebook

Locul 1 – Universitatea București

Rank la nivel mondial: 761-770

Rank în Europa: 318

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță

Reputație academică: 21.1

Citații pe facultate: 8.3

Experiența de învățare, indicator de performanță

Raport facultate-student: 9

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 35.9

Rezultatele ocupării forței de muncă: 67.9

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 4.8

Rețeaua internațională de cercetare: 72.3

Rata profesorilor internaționali: 3.5

Diversitatea studenților internaționali: 10

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 60.8

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași. Foto: Facebook

Locul 2 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Rank la nivel mondial: 1001-1200

Rank în Europa: 402

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 11.7

Citații pe facultate: 5.8

Experiența de învățare, indicator de performanță:

Raport facultate-student: 7.8

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 20.6

Rezultatele ocupării forței de muncă: 23.1

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 17

Rețeaua internațională de cercetare: 49.1

Rata profesorilor internaționali: 4.6

Diversitatea studenților internaționali: 21.4

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 48.7

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Foto: Facebook

Locul 3 – Universitatea Tehnică Cluj Napoca

Rank: 1201-1400

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță

Reputație academică: 5.8

Citații pe facultate: 8.2

Experiența de învățare, indicator de performanță

Raport facultate-student: 10.5

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 10.7

Rezultatele ocupării forței de muncă: 5.1

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 5.6

Rețeaua internațională de cercetare: 46.5

Rata profesorilor internaționali: 4

Diversitatea studenților internaționali: 10.1

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 42.1

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași. Foto: Facebook

Locul 4 – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

Rank: 1201-1400

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 6.5

Citații pe facultate: 10

Experiența de învățare, indicator de performanță:

Raport facultate-student: 3.8

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 14.5

Rezultatele ocupării forței de muncă: 5.3

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 8.6

Rețeaua internațională de cercetare: 49.3

Rata profesorilor internaționali: –

Diversitatea studenților internaționali: 6.6

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 22.7

Universitatea Transilvania, Brașov. Foto: Facebook

Locul 5 – Universitatea Transilvania, Brașov

Rank: 1201-1400

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 9

Citații pe facultate: 7.1

Experiența de învățare, indicator de performanță:

Raport facultate-student: 8.4

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 10.2

Rezultatele ocupării forței de muncă: 5.3

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 3.8

Rețeaua internațională de cercetare: 69.6

Rata profesorilor internaționali: 5

Diversitatea studenților internaționali: 8.9

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 32.2

Universitatea de Vest, Timișoara. Foto: Facebook

Locul 6 – Universitatea de Vest Timișoara

Rank la nivel mondial: 1201-1400

Rank în Europa: 474

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 13.7

Citații pe facultate: 5.5

Experiența de învățare, indicator de performanță:

Raport facultate-student: 7.4

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 17

Rezultatele ocupării forței de muncă: 32.8

Angajament global, indicatori de performață:

Rata studenților internaționali: 10.6

Rețeaua internațională de cercetare: 29.8

Rata profesorilor internaționali: 2

Diversitatea studenților internaționali: 14.8

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 42.2

Universitatea Politehnica, București. Foto: Facebook

Locul 7 – Universitatea Politehnica București

Rank la nivel mondial: 1201-1400

Rank în Europa: 474

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 6.3

Citații pe facultate: 14.6

Experiența de învățare, indicator de performanță

Raport facultate-student: 4.9

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 20.8

Rezultatele ocupării forței de muncă: 9.4

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 4.7

Rețeaua internațională de cercetare: 61.4

Rata profesorilor internaționali: 1.7

Diversitatea studenților internaționali: 3.7

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 22.8

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Foto: Facebook

Locul 8 – Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Rank: 1401+

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 5.5

Citații pe facultate: 8.9

Experiența de învățare, indicator de performanță:

Raport facultate-student: 7.1

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 5.3

Rezultatele ocupării forței de muncă: 5.3

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 38.7

Rețeaua internațională de cercetare: 25.2

Rata profesorilor internaționali: 3.3

Diversitatea studenților internaționali: 35.4

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 34.3

Universitatea din Oradea. Foto: Facebook

Locul 9 – Universitatea din Oradea

Rank la nivel mondial: 1401+

Rank în Europa: 530

Cercetare și descoperiri, indicatori de performanță:

Reputație academică: 7.5

Citații pe facultate: 4

Experiența de învățare, indicator de performanță

Raport facultate-student: 6.5

Angajabilitate, indicatori de performanță:

Reputația angajatorilor: 4.2

Rezultatele ocupării forței de muncă: 9

Angajament global, indicatori de performanță:

Rata studenților internaționali: 9.4

Rețeaua internațională de cercetare: 38.8

Rata profesorilor internaționali: 1.7

Diversitatea studenților internaționali: 13.8

Sustenabilitate, indicator de performanță:

Scor sustenabilitate: 41.8

În ediția de anul trecut, în intervalul 1401+ mai figurau 3 universități românești: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea din Craiova.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Statele Unite ale Americii. Foto: Shutterstock

Cea mai bună universitate din lume în anul 2026

Potrivit clasamentului internațional al universităților QS – ediția 2026, pe primul loc în topul celor mai bune universități din lume se clasează Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Statele Unite ale Americii. La obiectivele reputație academică, citații pe facultate, experiența studenților privind învățarea și angajabilitatea acestora pe piața muncii, punctajul obținut de MIT este 100. La obiectivul angajament global, indicatorul rata studenților internaționali, punctajul atins este 91.6 În ceea ce privește cercetarea internațională, punctajul americanilor atinge 94.1 puncte. Rata profesorilor internaționali este 100, iar indicatorul de performanță care se referă la diversitatea studenților internaționali atinge 92.3 puncte. La capitolul sustenabilitate, cei de la MIT obțin un scor de 93,8.

Indicatori de performanță analizați

Universitățile sunt incluse în acest clasament în urma analizei mai multor indicatori de performanță.

Reputația academică măsoară reputația instituțiilor și a programelor acestora prin colectarea unor informații primite din partea cadrelor universitare din întreaga lume. Acest indicator evidențiază calitatea actului de cercetare academică dar și abordarea în ceea ce privește parteneriatele academice, impactul strategic, inovația educațională și impactul pe care l-a avut asupra educației și societății, în general. Indicatorul are o pondere de 30% în clasamentul QS World University Rankings și face parte din obiectivul Cercetare și descoperire.

Citațiile pe facultate măsoară intensitatea și volumul activității de cercetare efectuate în universitate. Concret, indicatorul reflectă volumul de citări obținute în medie de personalul academic al instituției. Un volum mai mare de citări sugerează că profesorii universitari din instituția respectivă publică în reviste respectate, se angajează în colaborări puternice și lucrează la subiecte care merită o largă audiență. Numărul de citări este împărțit la numărul de persoane din cadrul facultății și este un indicator de performanță care face parte din obiectivul Cercetare și descoperire.

Reputația angajatorilor măsoară reputația universităților și a programelor acestora în rândul angajatorilor. Pentru a măsura acest indicator, sunt colectate opiniile angajatorilor din întreaga lume prin intermediul sondajului Employer Survey. Majoritatea studenților pleacă de la universitate în căutarea unui loc de muncă după prima lor diplomă, ceea ce face ca reputația universității lor în rândul angajatorilor să fie un aspect crucial. Indicatorul are o pondere de 15% în clasamentul QS World University Rankings. Acesta face parte din obiectivul Angajabilitate.

Indicatorul privind rezultatele ocupării forței de muncă măsoară modul în care universitățile pot asigura un nivel ridicat de angajabilitate pentru absolvenții lor, precum și rezultatele acestora în ceea ce privește formarea de absolvenți care au avut un impact semnificativ asupra societății. Pentru mulți studenți, o carieră de succes este obiectivul principal al educației lor universitare. Prin urmare, o instituție care produce absolvenți care au mai apoi succes în domenii precum arte, politică, afaceri etc. poate evidenția rolul său în dezvoltarea acestor cariere.

Raportul facultate-student se referă la numărului de cadre didactice de care dispune o universitate pentru a le preda studenților săi. Cu cât mai multe resurse de personal academic sunt puse la dispoziția studenților pentru predare, supraveghere, elaborare de programe, cu atât mai bună ar trebui să fie experiența de învățare a tinerilor. Indicatorul este calculat prin împărțirea numărului de cadre didactice la numărul de studenți. Acesta face parte din obiectivul Experiența de învățare.

Rata profesorilor internaționali analizează raportul dintre personalul didactic internațional și personalul total. O instituție care atrage o populație considerabilă de cadre didactice internaționale are beneficii în ceea ce privește diversitatea și colaborările în materie de cercetare și predare. În plus, dacă o instituție atrage un număr considerabil de cadre didactice din străinătate, aceasta sugerează că are o reputație pozitivă și că este considerată un loc bun de muncă. Instituțiile cu un număr mare de personal internațional pot beneficia, de asemenea, de rețele de cercetare internaționale mai largi datorită conexiunilor pe care le au cadrele lor universitare internaționale, astfel încât un scor ridicat la acest indicator indică un mediu academic deschis și colaborativ. Acesta face parte din obiectivul Angajament global.

Cercetarea este un criteriu important luat în calcul atunci când se stabilește locul unei universități într-un clasament mondial. Foto: Shutterstock

Rețeaua internațională de cercetare este o măsură a succesului unei universități în crearea și susținerea parteneriatelor de cercetare cu instituții din alte zone, țări, continente. Indicatorul măsoară cât de diversă și bogată este rețeaua de cercetare a unei instituții prin analizarea numărului de țări diferite reprezentate și dacă aceste relații sunt reînnoite și repetate.Sunt luate în considerare doar parteneriatele susținute, definite ca fiind cele care conduc la publicarea a trei sau mai multe lucrări comune într-o perioadă de cinci ani. Aceasta face parte din obiectivul Angajament global.

Diversitatea studenților internaționali analizează raportul dintre studenții internaționali și numărul total de studenți, precum și diversitatea naționalităților din care provin acești studenți. Indicatorul măsoară nu numai dimensiunea corpului de studenți internaționali, ci și succesul universității în atragerea de studenți dintr-o gamă largă de țări și medii diferite.

Rata studenților internaționali analizează raportul dintre studenții internaționali și numărul total de studenți.

Indicatorul Sustenabilitate evidențiază instituțiile care demonstrează un angajament față de o existență mai durabilă. Acesta include de la proiecte de mediu în campus, până la inițiative privind diversitatea, guvernanță instituțională și impactul cercetării academice asupra celor 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU. Sustenabilitatea evaluează impactul social și de mediu al universităților nu numai ca centre de educație și cercetare, ci și ca angajatori importanți.

