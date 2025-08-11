5 știri by Libertatea – Educație: Burse tăiate pentru studenți, școli comasate și scandal sexual la SNSPA

Studenţii înscrişi pe locurile cu taxă nu vor mai primi burse. Cât despre cele alocate studenților de la buget, acestea vor fi tăiate pe perioada vacanțelor. Măsurile au stârnit furie și indignare. Tinerii acuză ministerul de inechitate și de lipsă de respect. Între timp, sindicatele strâng semnături pentru promovarea unei legi care să anuleze măsurile fiscale, iar în prima zi de școală au anunțat un protest masiv.

Școlile din România vor fi comasate. Cele care au sub 500 de elevi își vor pierde statutul juridic și vor fi absorbite de altele mai mari. Procedura nu presupune însă nici închiderea unităților respective, nici transferul elevilor, spun surse din minister. Sindicatele au însă o altă părere. Potrivit acestora, vor exista disponibilizări, mulți copii vor face naveta, iar rata abandonului școlar va crește.

Sociologul Marius Pieleanu, acuzat de abuz sexual asupra unor studente, nu mai predă la SNSPA. Acesta a încheiat contractul cu universitatea la aproape o săptămână după ce a fost implicat într-un nou scandal de hărțuire. Potrivit rectorului Remus Pricopie, plecarea s-a făcut cu acordul părților. Marius Pieleanu a declarat că va acționa în justiție atât SNSPA, cât și persoane fizice pe care le acuză de calomnie.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Reporterii Libertatea au dat o raită prin magazine și au calculat cât costă un ghiozdan echipat cu strictul necesar. Asta în contextul scumpirilor din ultima perioadă. Totalul? Peste 450 de lei, bani pe care părinții vor trebui să-i plătească nu la toamnă, ci acum. Căci, din septembrie, spun specialiștii economici, ne așteaptă un nou val de scumpiri.

În județul Argeș se va deschide în toamnă primul campus pentru învățământul dual de la sat, o iniţiativă a asociației Bookland. Liceul oferă copiilor școlarizare gratuită, uniforme, transport și două mese pe zi. Mai mult, elevii înscriși aici vor învăța carte, dar și o meserie. La finalul studiilor, tinerii vor putea fi angajați chiar la firmele care au investit în educația lor.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE