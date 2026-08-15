Prezentatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis a a vorbit deschis despre dificultățile pe care le întâmpină clienții atunci când interacționează cu angajați care lucrează direct cu publicul.

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Adelina Pestrițu a povestit că a abordat-o pe una dintre angajatele farmaciei pe un ton extrem de politicos, însă atitudinea acesteia a surprins-o neplăcut.

Ce a pățit Adelina Pestrițu într-o farmacie

„Știți zicala aceea: «Vorba dulce, mult aduce»? Este valabilă și în zilele noastre, însă, din păcate, nu pentru toată lumea. Am fost la mall să fac ultimele cumpărături înainte să plecăm și am intrat și la farmacie, trebuia să cumpăr un medicament. Prin fața mea trece o doamnă care lucra acolo și îmi permit să o deranjez, că mă gândeam că de asta lucrează acolo. O întreb foarte politicos: «Fiți drăguță, mă puteți ajuta cu ceva?». Se întoarce spre mine nervoasă, supărată, nu știu… cred că avea de gând să mă înjure, nu știu ce avea de gând. Mă privește așa, scârbită de situație și de faptul că mi-am permis să o întreb ceva. Cu superioritate și aroganță: «Spuneți!». «Doar dacă sunteți disponibilă, altfel nu vreau să vă deranjez». «Da, spuneți să văd dacă am!». Ce să mai aștept informații de la un om care răspunde în felul ăsta”, a detaliat vedeta.

Adelina Pestrițu: „Nu costă nimic să fim drăguți”

Adelina Pestrițu consideră că odihna este esențială atunci când stresul acumulat își spune cuvântul. Vedeta Pro TV e de părere că un astfel de comportament dăunează inclusiv afacerilor, deoarece patronii își lasă investițiile pe mâna unor persoane care nu știu să comunice cu clienții.

„E dezavantaj și pentru oamenii care au angajat-o, care și-au lăsat businessul pe mâinile ei. Te întrebam și eu dacă ai un medicament, adică nu te întrebam, nu am venit peste tine în casă să te trezesc, să-mi faci micul dejun. Dacă ești așa supărată, mergi acasă, ia-ți două zile de concediu, dormi, fă un masaj, relaxează-te, pune-ți muzică zen și revino când ești capabilă să te comporți măcar civilizat. Cred că poți să ai un ton prietenos, atât. Pentru că, în fond și la urma urmei, când ne întâlnim pe stradă, nu știm nimic unii despre ceilalți. Nu știm cu ce ne confruntăm, prin ce trecem, dar nu costă nimic să fim drăguți”, a concluzionat Adelina Pestrițu.

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