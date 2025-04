Zvonuri contradictorii despre ultimele clipe ale căpitanului

Autorul Dan E. Parkes încearcă să clarifice misterul morții căpitanului Smith în volumul „Titanic Legacy: The Captain, The Daughter and The Spy”. Cartea respinge zvonurile despre sinuciderea comandantului, care au circulat intens imediat după tragedie.

La doar câteva zile după scufundare, presa vremii a publicat titluri senzaționale. Los Angeles Express anunța pe 18 aprilie 1912: „Căpitanul E.J. Smith s-a împușcat.” A doua zi, Daily Mirror din Marea Britanie titra: „Căpitanul Smith se împușcă pe puntea de comandă.”

Însă Parkes susține că aceste afirmații sunt nefondate. El argumentează că nu există dovezi concrete care să ateste sinuciderea lui Smith. Autorul sugerează că pasagerii traumatizați au auzit probabil focuri de armă trase pentru a controla mulțimea panicată și au presupus, fără temei, că era vorba de căpitan.

Mărturii ale supraviețuitorilor despre ultimele momente ale căpitanului

În contrast cu zvonurile despre sinucidere, mai mulți supraviețuitori au oferit mărturii diferite despre soarta lui Smith. Robert Williams Daniel, un pasager de primă clasă, a declarat pentru New York Herald: „L-am văzut pe căpitanul Smith pe punte” în timp ce Titanicul se scufunda.

Isaac Maynard, un bucătar, a povestit: „L-am văzut pe căpitanul Smith smuls de pe punte de valuri, apoi înotând în apă. Era încă în uniformă, cu chipiul pe cap. Un bărbat de pe plută a încercat să-l ajute, dar căpitanul a refuzat și a strigat: «Aveți grijă de voi, băieți.» Nu știu ce s-a întâmplat cu el după aceea, dar presupun că s-a scufundat.”

Alte relatări îl prezintă pe Smith ca pe un erou care a salvat un bebeluș înainte de a se scufunda. Frederick Harris, un fochist, a declarat pentru The Western Daily Mercury că „l-a văzut pe căpitan sărind în apă și apucând un copil, pe care l-a plasat pe o plută. Nu l-a mai văzut după aceea.”

Contradicții și controverse

Parkes subliniază că multe dintre acuzațiile aduse lui Smith sunt nedrepte și nefondate. El respinge zvonurile despre consumul excesiv de alcool al căpitanului sau despre ignorarea avertismentelor privind aisbergurile.

Autorul argumentează că supraviețuitorii, șocați și furioși din cauza tragediei, căutau un vinovat, iar căpitanul a devenit țapul ispășitor. Aceste acuzații au afectat profund familia lui Smith – soția Eleanor și fiica lor de 7 ani, Mel.

De asemenea, Parkes menționează câteva povești absurde apărute după naufragiu. La trei luni după tragedie, un bărbat din Baltimore susținea că Smith supraviețuise și trăia sub identitate falsă. Ani mai târziu, Life Magazine relata despre un om fără adăpost din Ohio care pretindea că este marinarul presupus mort.

Smith a murit ca un erou

În urma analizei mărturiilor și dovezilor disponibile, Parkes concluzionează că Edward Smith nu s-a sinucis. Autorul susține că cel mai probabil căpitanul a murit înecat sau înghețat în apele Atlanticului, alături de alți 1.495 de pasageri și membri ai echipajului.

Parkes îl prezintă pe Smith ca pe un comandant devotat, care și-a îndeplinit datoria până la capăt. El citează cuvintele atribuite căpitanului de Chicago Tribune: „Ei bine, dacă cel mai mare vas din lume se scufundă, eu mă voi scufunda cu el.”

Cartea lui Parkes încearcă să restabilească reputația lui Edward Smith, respingând acuzațiile nefondate și prezentându-l ca pe un marinar curajos care și-a sacrificat viața în timpul celei mai mari tragedii maritime din istorie.

Dezbaterea despre ultimele momente ale căpitanului Smith rămâne deschisă, în lipsa unor dovezi concludente. Însă volumul „Titanic Legacy” aduce o nouă perspectivă asupra acestui episod controversat, pledând pentru o evaluare mai nuanțată a rolului comandantului în tragedia Titanicului.

Povestea Titanicului continuă să fascineze publicul și la peste un secol de la scufundare. Soarta căpitanului Edward Smith rămâne una dintre enigmele acestei tragedii care a marcat istoria navigației și a culturii populare.

