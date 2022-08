Adriana și George locuiesc deja împreună în București. Vedeta are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului care îi deveni în curând soț și în acte. „Suntem foarte bine. Noi ne purtăm și ne simțim ca un cuplu consolidat. Parcă zici că ne cunoaștem de-o viață, gândim la fel, intuitiv ne dăm seama ce dorește celălalt și ne înțelegem foarte, foarte bine.

Parcă zici că suntem de o viață împreună. Îmi pare rău că am pierdut atâta timp.”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, conform Spynews.

Acum, George Restivan nu se află în România, el a plecat în America, acolo unde a locuit în ultimii ani. A mers să își rezolve unele situații, iar băiatul lui a rămas cu Adriana în România. Aici se vor stabili. „George este acum în America, eu am rămas în țară cu băiețelul nostru, cu băiatul lui. Trebuie înscris la școală, trebuie testat, mai sunt alte lucruri de rezolvat aici. Mă înțeleg foarte bine cu băiețelul lui, săptămâna viitoare vin și băiețeii mei, deci o să fim împreună toți și îl așteptăm și pe tati să vină acasă. (…)

El se va întoarce în România și ne-am tot gândit cum va fi mai bine pentru noi. Am luat decizia ca George să vină în România, nu să mă duc eu în America. A rămas să vină el în România și în vacanțe vom merge în California. Vrea un viitor cu mine! Mai ales că el este român, el simte românește, vorbește românește. (…) Viitorul e în față … Suntem foarte bine!”, a mai dezvăluit vedeta.

Cât despre căsătoria lor, despre cununia civilă, Adriana Bahmuțeanu spune că nu e grabă, oricum se simt ca soț și soție. „Ne mai lipseau niște acte, dar o să le recuperăm între timp. Noi ne simțim ca soț și soție și asta e important. Eu nu cred că un act ține o relație, ci înțelegerea dintre parteneri. (..)

No așa ne strigăm prin casă, soț și soție.”, a mai declarat fost soție a lui Silviu Prigoană.

Cu ce se ocupă viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu

George Restivan trăieşte în Statele Unite din 1999. El lucrează în imobiliare şi are un băiat dintr-o relaţie anterioară, scrie România TV. El a povestit cum s-a cunoscut cu vedeta în urmă cu doar câteva luni. Cea care le-a făcut cunoștință celor doi a fost Carmen Harra. „Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani.

Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că «It is the right thing», este un sentiment comun…”, a declarat George Restivan la România TV.

