Într-o ținută roz pal și cu un buchet de flori în mână, Adriana Bahmuțeanu a povestit din fața bisericii că ea și George Steven, bărbatul care îi e iubit, au primit binecuvântarea pentru relația lor la biserică, s-au logodit în fața lui Dumnezeu.

„N-aduce anul ce aduce ceasul. Ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut şi ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relaţia. Am fost la primărie, dar actele nu sunt gata, deci o să depunem ulterior aceste acte. Aşa că am zis să venim la o biserică să primim binecuvântarea. Asta ne dorim amândoi, o viaţă de familie fericită”, a mărturisit Adriana Bahmuţeanu la România TV.

Și viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu a făcut declarații. El a povestit cum s-a cunoscut cu vedeta în urmă cu doar câteva luni. Cea care le-a făcut cunoștință celor doi a fost Carmen Harra. „Ne-am cunoscut în urmă cu două-trei luni prin intermediul unui prieten comun, Carmen Harra, din California, pe care o cunosc de 14 ani.

Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, pot să spun că am fost interesat de a o cunoaşte. Aşa am simţit amândoi că „It is the right thing”, este un sentiment comun…”, a declarat George Steven.

Cu ce se ocupă viitorul soț al Adrianei Bahmuțeanu

George Steven trăieşte în Statele Unite din 1999. El lucrează în imobiliare şi are un băiat dintr-o relaţie anterioară, mai scrie România TV.

