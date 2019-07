De Adrian Ilie,

”Toată țara a fost foarte afectată și emoționată. Am sesizat o trezire a unei generații păcălite cu revoluția din 1989. Mi se părea atât de complex ce se întâmplă încât nu credeam că înțeleg suficient pentru un film documentar”, a spus regizorul, referindu-se la geneza documentarului său.

Alexander Nanau a afirmat că a avut ezitări în ceea ce privește proiectul, iar decizia a fost luată în urma unei conversații cu o producătoare de la HBO.

”Nu știam de unde să o apuc și în timp ce făceam o echipă au început să apară tot felul de dezvăluiri îndeosebi ale ”Gazetei Sporturilor” despre ce s-a întâmplat în spitale, bacteriile etc…”, a spus Nanau.

El a precizat că documentarul de două ore a fost realizat pe durata a trei ani, din care un an și ceva au durat filmările. După ce va fi distribuit în cinematografe, filmul va fi difuzat pe canalele HBO.

Întrebat ce înseamnă pentru el selectarea filmului pentru prestigiosul Festival de la Veneția, Nanau a răspuns: ”Important este ce înseamnă pentru acest film, anume că va fi în atenția internațională și că are toate șansele să fie distribuit în toată lumea și să ajungă o poveste importantă”.

„Colectiv”, filmul documentar al regizorului Alexander Nanau, este, potrivit anunțului făcut azi de organizatori celui mai vechi festivalul de cinema din lume, primul film documentar românesc selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția. ”Colectiv” a fost ales în cadrul secțiunii ”Out of competition”, care este gândită prin tradiție ca selecție dedicată muncii regizorilor importanți.

„Pentru că mi-am trăit viața între culturi și țări, nu am avut niciodată sentimentul că aparțin undeva. În noiembrie 2015, emoția a mii de oameni care strigau într-un glas COLECTIV, m-a făcut să vreau să înțeleg cum sunt construiți cei care se dedică dezvoltării comunității în care trăiesc. Am descoperit jurnaliști, whistleblowers, activiști care prin acțiunile lor au contribuit la demontarea unor minciuni dureroase pentru societate. La polul opus, am găsit oameni și sisteme care calcă în picioare demnitatea și viața însăși a celorlalți, din poziții de putere politică sau financiară, mințind și manipulând, pervertind adevărul și legea.”, declară Alexander Nanau, regizorul documentarului.

Anul acesta, festivalul de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 76, se desfășoară între 28 august și 7 septembrie.



