De Elena Petre,

Cinematografia românească înregistrează azi o premieră.

„Colectiv”, filmul documentar al regizorului Alexander Nanau, este, potrivit anunțului făcut azi de organizatori celui mai vechi festivalul de cinema din lume, primul film documentar românesc selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

”Colectiv” a fost ales în cadrul secțiunii ”Out of competition”, care este gândită prin tradiție ca selecție dedicată muncii regizorilor importanți.

Regizorul Nanau: ”Cum sunt construiți cei care se dedică dezvoltării comunității în care trăiesc”

Alexander Nanau

Anul acesta, festivalul de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 76, se desfășoară între 28 august și 7 septembrie.

„Pentru că mi-am trăit viața între culturi și țări, nu am avut niciodată sentimentul că aparțin undeva. În noiembrie 2015, emoția a mii de oameni care strigau într-un glas COLECTIV, m-a făcut să vreau să înțeleg cum sunt construiți cei care se dedică dezvoltării comunității în care trăiesc. Am descoperit jurnaliști, whistleblowers, activiști care prin acțiunile lor au contribuit la demontarea unor minciuni dureroase pentru societate. La polul opus, am găsit oameni și sisteme care calcă în picioare demnitatea și viața însăși a celorlalți, din poziții de putere politică sau financiară, mințind și manipulând, pervertind adevărul și legea.”, declară Alexander Nanau, regizorul documentarului.

Mihai Grecea, unul dintre supraviețuitorii de la Colectiv, pe același covor cu Meryl Streep și Brad Pitt

Alături de Cannes și Berlin, Veneția face parte din cele mai importante festivaluri de film ale lumii, la ediția din acest an fiind prezenți, printre alții, nume precum Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Meryl Streep, Scarlett Johansson sau Gary Oldman.

Din echipa de producție fac parte Alexander Nanau (regizor, cameră, montaj, producător), Mihai Grecea (colaborator artistic și supraviețuitor de la Colectiv), Antoaneta Opriș (dramaturgie), Bianca Oana (producător Alexander Nanau Production), Hanka Kastelicova (producător HBO Europe), Alina David (producător HBO România) și Bernard Michaux (producător Samsa Film).

Alexander Nanau, regizor și producător germano-român, a studiat regia la Academia Germană de Film și Televiziune din Berlin (DFFB) și este deținătorul a două burse la Institutul Sundance, respectiv Academia de Artă (Akademie der Künste) din Berlin. Filmul său documentar, „Lumea văzută de Ion B.”, a câștigat, în 2010, premiul Emmy Internaţional la prestigioasa categorie „Arts Programming”, iar „Toto și surorile lui”, un alt documentar al lui Nanau, a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film în 2015.

Mihai Grecea, regizor și producător român, a studiat Litere la Universitatea din București. Pe 30 octombrie 2015, Mihai Grecea se afla în clubul Colectiv din București. Era acolo ca să filmeze, împreuna cu echipa pe care o coordona, concertul prietenilor săi din formația Goodbye to Gravity. A fost o lungă perioadă în comă, apoi și-a revenit și s-a alăturat, încă din perioada de recuperare medicală, echipei filmului „Colectiv”, alături de care a lucrat vreme de 3 ani pentru film.



