Alexandra Dinu a fost invitată în emisiunea despre gastronomie pe care o prezintă Ștefan Lungu la Antena 3 CNN, „Gătit la costum”. Actriţa Alexandra Dinu a pregătit împreună cu Ştefan Lungu paste amatriciana, o reteta clasică italiană de paste cu sos de roşii şi jumări. Fosta parteneră a lui Adrian Mutu a avut un moment de sinceritate și a vorbit despre noaptea pe care ar fi petrecut-o alături de fostul soț al Ancăi Lungu.

Viața sentimentală a actriței a stârnit mereu curiozitate în rândul fanilor săi. Alexandra Dinu a încercat să fie cât se poate de discretă cu relațiile sale după despărțirea de Adrian Mutu. Prezentă în emisiunea lui Ștefan Lungu, prezentatorul a provocat-o pe aceasta să spună ce s-a întâmplat, de fapt, în seara romantică pe care se presupune că ar fi petrecut-o împreună.

„M-ai ținut o noapte în casă, așa zic oamenii, că m-ai ținut o noapte pe o pizza. Mă, măcar nu era foie gras”, a menționat Ștefan Lungu. „N-ai stat. N-ai stat o noapte la mine. Hai, spune acum! Ai ieșit după ce am mâncat că practic, la mâncare se rezumă totul”, a clarificat Alexandra Dinu, potrivit VIVA!.

În urmă cu câțiva ani s-a speculat că Alexandra Dinu și Ștefan Lungu ar fi format un cuplu. La vremea respectivă, cei doi au negat speculațiile apărute, însă lumea a continuat să creadă că între ei a fost ceva mai mult decât o simplă relație de prietenie.

În emisiunea de la Antena 3 CNN, actrița a dezvăluit că îi place să gătească, însă are un ritual când vine vorba despre această activitate. „Mi-au plăcut intodeauna lumânările. În dormitor, în baie, chiar și în bucătărie când gătesc. Îmi place să am și un pahar cu vin, să beau cu cineva. Gătesc, am o pasiune pentru gătit. O fac cu tot sufletul și îmi place să o fac bine”, a mărturisit vedeta.

Ștefan Lungu a mărturisit că buna lui prietenă, Alexandra Dinu, i-a fost alături indiferent de situație. Cei doi se cunosc de peste 20 de ani și au știut cum să păstreze o frumoasă prietenie de-a lungul a două decenii.

„Alexandrei îi datorez ceva. A venit in momentele mele cele mai grele, fără ca ea să mă fie sunată. Ai venit în două momente critice din viața mea. Fix în ziua aia mă sunai și mă întrebai ce fac. Veneai ca un pansament pentru chestia asta îți mulțumesc”, a spus Ștefan.

După confesiunile pe care și le-au făcut despre prietenia lor, Alexandra Dinu a vorbit și despre bunica ei. Actrița își aduce aminte cu mare drag de ea. Bunica vedetei era învățătoare la școala la care ea învăța.

„Era invățătoare. Mergeam împreună la școală. Nu eram în clasa ei, dar mergeam împreună. Când ne întorceam spunea: hai, gata la lecții. Ea gătea și pe mine mă trimitea la lecții. Mă apucam de lecții și uneori mă simțeam neglijată. Mă prefăceam că am murit, că leșinam. Își dădea seama imediat, nu eram credibilă”, și-a amintit Alexandra.

