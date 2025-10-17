La mai bine de un deceniu de la momentul care a zguduit industria muzicală din România, Alexandra Stan alege să transforme propria experiență de violență domestică într-un mesaj de conștientizare și sprijin pentru femeile din întreaga lume. Alături de ea se află Patricia Zavala, cântăreața și activistă din Venezuela, cunoscută pentru implicarea în acțiuni umanitare și pentru discursul susținut în cadrul Organizației Națiunilor Unite, la conferința „Speaking Up for Change – From Local Nations to Global Impact”.

Alexandra Stan, internată în spital după ce a fost agresată de fostul ei manager

În urmă cu 12 ani, Alexandra Stan a fost internată în spital după ce a fost agresată de fostul ei manager. Episodul a avut loc chiar în perioada în care muzica ei ajunsese în topurile internaționale. În loc să cedeze presiunilor și abuzului, artista a ales să-și reconstruiască cariera și viața, devenind un exemplu de curaj, reziliență și demnitate.

„Am învățat să-mi satisfac singură nevoile, să nu mai depind de un bărbat care să mă motiveze sau să-mi ofere validare. Am lucrat mult la mine, la «cheițele» mele interioare, și am descoperit că pot să-mi ofer singură majoritatea lucrurilor de care am nevoie: echilibru, afecțiune, stabilitate”, povestește Alexandra Stan.

Alexandra Stan vorbește despre femei, egalitate și puterea de a nu tăcea

Astăzi, Alexandra și Patricia își unesc vocile pentru a transmite un mesaj de solidaritate și conștientizare, punând bazele unei campanii care vorbește despre femei, egalitate și puterea de a nu tăcea:

„După acel episod de violență am urmat terapie post-traumatică. Cred că este esențial să ceri ajutor și îi încurajez pe toți să o facă. Eu am descoperit că aveam un profil de victimă, victima caută agresor. Apoi am realizat că multe dintre reacțiile mele veneau dintr-o rană veche, din absența tatălui meu, care era plecat mereu pe vapor. Nu pentru că nu am fost iubită, ci pentru că lipsea acea prezență masculină stabilă în viața mea.”

Pe cealaltă parte, chiar și celălalt continet, Patricia Zavală, vorbește în fața a sute de mii se oameni despre faptul că: „Artiștii și persoanele celebre au acest rol. De multe ori suntem percepuți ca fiind frivoli, și tocmai de aceea este esențial să adăugăm inspirație în tot ceea ce facem. În primul rând, trebuie să crezi în puterea de a inspira. Chiar și atunci când ai impresia că „nimeni nu se uită”, întotdeauna există cineva care primește mesajul.”

Alexandra Stan a lansat o piesă care vorbește despre puterea feminină

Pornind de la valorile comune, curaj, solidaritate și dreptul la cuvânt, Alexandra Stan și Patricia Zavala au făcut imediat click în momentul în care li s-a propus un single care vorbește despre puterea feminină.

„Totul pornește de la lipsa stimei de sine, iar dacă nu lucrezi conștient la asta, rămâi blocat în același tipar. Cu piesa Lipstick, îmi doresc să pornesc un proiect prin care să ajut femeile care ajung victime, să creadă din nou în ele și în forța lor de a se reconstrui”, continuă Alexandra Stan.

Piesa „Lipstick” dă putere femeilor de a-și dobândi încrederea. Rujul este simbolul acestui proces: gestul aparent simplu de a-ți pune ruj reprezintă momentul în care alegi să te vezi din nou, să te ridici, să spui „ajunge” și să mergi mai departe.

