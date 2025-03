Prezent în urmă cu o săptămână la avanpremiera filmului „Mentorii”, în care are rol principal, Cătălin Bordea a dezvăluit că doar prietenii îi sunt alături. Atunci a rupt tăcerea și a dezvăluit că e un bărbat singur, că nu are o relație, deși în urmă cu doar două săptămâni vorbea la televizor despre noua lui iubită, Alina Oprea.

„Alături de mine în seara asta sunt prietenii, cei mai buni prieteni, colegi din stand-up foarte mulți și cam atât. Sunt singur cuc, nu mai am o relație”, a dezvăluit Cătălin Bordea, pentru Cancan. Afirmațiile au ajuns și la urechile fostei lui partenere, care, pentru aceeași publicație, a făcut primele declarații.

În ciuda despărțirii, ea spune că încă îl iubește pe Cătălin Bordea, dar și pe familia lui, căci ea deja o cunoscuse pe bunica acestuia. Fără să dezvăluie motivele despărțirii, ea a adăugat că în timpul relației au fost foarte fericiți.

„Ceea ce pot spune cu sinceritate este că pe Cătălin îl iubesc, iar această iubire se extinde și asupra familiei lui, alături de care m-am simțit mereu acasă. Sentimentele autentice și profunde nu se schimbă de pe o zi pe alta, iar acesta este singurul lucru care merită menționat. Mai mult de atât, nu consider că este necesar să adaug altceva… Eram foarte fericiți!”, a spus Alina Oprea.

Rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla pe viitor între cei doi și dacă va ieși public Cătălin Bordea să dezvăluie mai multe despre despărțirea de Alina Oprea.

Cum a cunoscut-o Cătălin Bordea pe Alina Oprea

În urmă cu câteva săptămâni, Cătălin Bordea a vorbit deschis despre noua lui relație. Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Cătălin Bordea a dezvăluit că, deși se simte foarte liniștit și se înțelege bine cu noua lui iubită, nu poate afirma că este fericit.

„Și fata e reală, și relația e reală. Sunt super OK, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină. Și ea practică sportul, a făcut și sport de performanță, zilnic la sală. Am început de la tatuajul ăsta. Mi-am făcut 444 aici, sub barbă. Are și ea același număr tatuat pe ceafă. De aici am început discuția. Eu i-am spus ce înseamnă numărul ăsta pentru mine, ea mi-a spus ce înseamnă pentru ea. Ea a făcut primul pas, când am pus eu tatuajul, mi-a scris”, a spus Cătălin Bordea la „Un show păcătos”.

În cadrul altui interviu, Cătălin Bordea a dezvăluit că Aspazia, bunica lui, a cunoscut-o deja pe noua lui iubită, iar cele două s-au înțeles foarte bine încă de la prima interacțiune pe care au avut-o. „A intrat în casă și a zis: «Bine ai venit! Tu ești cu prostu?». Știi cum era? O place fantastic de tare, deja eu eram mai exclus un pic. Astea se pupau, îi făcea codițe, îi făcea masaj, s-au aliat împotriva mea”, a mai spus actorul despre prima întâlnire dintre iubita și bunica lui.

