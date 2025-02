Actorul afirmă că și-a găsit liniștea în brațele unei femei care lucrează în domeniul HoReCa, Alina Oprea, pe care a cunoscut-o pe Instagram, după ce el și-a făcut un nou tatuaj pe care l-a postat și în mediul online, pentru ca fanii să-l vadă.

Din spusele lui Cătălin Bordea, Alina Oprea i-a dat mesaj, pentru că are și ea fix același tatuaj, dar făcut pe o altă zonă a corpului. Iar de la câteva mesaje, cei doi au ajuns la o relație.

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Cătălin Bordea a dezvăluit că, deși se simte foarte liniștit și se înțelege bine cu noua lui iubită, nu poate afirma că este fericit.

„Și fata e reală, și relația e reală. Sunt super OK, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină. Și ea practică sportul, a făcut și sport de performanță, zilnic la sală.

Am început de la tatuajul ăsta. Mi-am făcut 444 aici, sub barbă. Are și ea același număr tatuat pe ceafă. De aici am început discuția. Eu i-am spus ce înseamnă numărul ăsta pentru mine, ea mi-a spus ce înseamnă pentru ea. Ea a făcut primul pas, când am pus eu tatuajul, mi-a scris”, a spus Cătălin Bordea la „Un show păcătos”.

Printre altele, comediantul a mai dezvăluit și că nu s-a mutat împreună cu Alina Oprea, deoarece vrea să ia fiecare etapă a relației pas cu pas.

A cunoscut-o deja pe bunica lui

Afirmațiile lui Cătălin Bordea vin la scurt timp după ce în cadrul altui interviu a dezvăluit că Aspazia, bunica lui, a cunoscut-o deja pe noua lui iubită, iar cele două s-au înțeles foarte bine încă de la prima interacțiune pe care au avut-o.

„A intrat în casă și a zis: «Bine ai venit! Tu ești cu prostu?». Știi cum era? O place fantastic de tare, deja eu eram mai exclus un pic. Astea se pupau, îi făcea codițe, îi făcea masaj, s-au aliat împotriva mea”, a spus actorul despre prima întâlnire dintre iubita și bunica lui.

