Chiar în cadrul primei ediții Asia Express 2025, Alina Pușcău s-a prezentat, după aproximativ o oră și jumătate de emisiune, iar printre altele a adus aminte și de relația pe care a avut-o în trecut cu actorul celebru Vin Diesel.

După ce a dezvăluit că de 27 de ani locuiește în New York (SUA), concurenta de la Asia Express 2025 a precizat că a primit block de la Vin Diesel, deoarece aceasta a refuzat de mai multe ori să se împace cu americanul.

„Locuiesc în New York de 27 de ani. La 16 ani și jumătate am câștigat Elite Model Look. Peste noapte pur și simplu mi s-a schimbat viața. La 23 de ani am avut o relație cu un director din Hollywood. El mi-a arătat viața de lux. Nu eram «Cenușăreasa», dar a fost așa… Acolo am intrat și am cunoscut pe toată lumea din Hollywood. Și acolo am zis: «Wow, dacă sunt și eu actriță… Wow, ce superb este!». Totul era perfect.

Vin Diesel… Nu mai vorbim! M-a blocat, pentru că n-am mai vrut să continui nimic. Nu, este… este supărat pe mine. Dar asta este, eu când aleg ceva, nu mă mai întorc. Și tot încearcă, tot încearcă… 17 ani tot încearcă! Tot a încercat, dar să rămână cu tot ce și-a ales. Eu pot să distrug un om în două secunde, în două cuvinte”, a spus Alina Pușcău la Asia Express 2025.

În urmă cu aproximativ patru luni, pe când era invitată în emisiunea Spynews TV, concurenta din celebrul show de la Antena 1 oferea mai multe detalii despre relația dintre ea și Vin Diesel.

„Nu regret că nu m-am căsătorit cu Vin Diesel. Noi ne-am cunoscut la 17 ani, eram mică, nu știam cine este, abia atunci el începea să devină cunoscut. Fiecare a mers pe drumul lui, am învățat ceva de la el, el a învățat ceva de la mine. El a tot încercat… 17 ani a încercat și i-am zis că nu. Sunt o persoană care dacă termină ceva, nu se mai întoarce în trecut”, afirma Alina Pușcău.

