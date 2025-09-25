Alina Pușcău a renunțat la un contract de milioane în SUA, pentru a participa la Asia Express 2025. „Nu e vorba de bani”

„Mi-a fost greu, n-a fost ușor, dar a fost o experiență de viață, pot să spun. Și chiar mi-a schimbat viața. În multe sensuri. Nu știu, stările pe care le-am… Nu poți să joci un rol în acest reality show. M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii.

Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți. De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic. Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul!

Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine”, a povestit modelul Alina Pușcău pentru Cancan.

Întrebată dacă s-a mutat definitiv în România, Alina Pușcău a dezvăluit că întreaga ei familie se află aici și întotdeauna va veni în țară.

„Știi care e chestia cu definitivul? Nu există definitiv să te muți undeva, pentru că viața întotdeauna te duce în diferite locuri, dar am decis baza mea să fie România, pentru că aici e familia mea și cum ar veni Asia Express m-a ajutat să mă reîntorc la copilărie și mă simt foarte bine acasă, dar călătoresc foarte mult”, a spus Alina pentru sursa citată.

Pentru a participa la Asia Express 2025, Alina Pușcău a renunțat la un contract de trei ani cu o mare agenție.

„Da, am un business. Chiar am lăsat un contract de trei ani jumatate cu o agenție foarte tare, și proiecte, pentru ASIA Express. Pentru că am crezut în Asia Express, am simțit că Asia Express este o dezvoltare personală pentru mine și cum e să mă reîntorc la copilăria mea.

Adică de 27 de ani fac meseria asta și voiam să fac ceva diferit. Nu e vorba de bani aici, e vorba despre experiență de viață pe care nu o plătești. Nu e bani. Adică să fii în show-ul asta este ca o loterie, cum ar veni.

Și cred că am fost norocoasă să fiu în show-ul ăsta, și mi-a schimbat viața. Adică nu e vorba de bani, e vorba de experiență”, a mai spus Alina Pușcău.

