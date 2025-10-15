Deși părea că scandalul s-a stins, tensiunile dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt departe de a se fi încheiat. Artista a făcut recent noi dezvăluiri surprinzătoare, acuzându-l pe fostul soț că o urmărește din umbră și că încearcă să îi pună bețe în roate.

„El are o dorință de atenție foarte mare. Chiar face presiuni asupra multor oameni, unde știe că mi-e bine, sau niște situații unde ar trebui să fie ceva clar, fie că este vorba de mine, fie că este vorba de fete, de școala fetelor, activitățile lor.

Am avut, la un moment dat, chiar în timpul procesului, o situație la Direcția de Protecție a Copilului. (…) Mereu vine și amenință acolo oamenii. (…) A implicat pe toată lumea. Când vede că e ceva care ar urma să fie stabilit pentru fete, un program sau ceva clar, imediat vine să fie ca el”, a declarat Alina Sorescu.

Alina Sorescu a povestit că fostul soț continuă să îi creeze probleme

Într-un interviu recent, Alina Sorescu a povestit că fostul soț continuă să îi creeze probleme, mai ales în legătură cu activitățile copiilor. Potrivit artistei, Alexandru Ciucu ar interveni constant în deciziile legate de fetițele lor și ar încerca să o controleze inclusiv din umbră.

„În continuare avem aceleași obstacole. Chiar acum, pentru că a fost început de an școlar și a trebuit să înscriem fetele. La orice ține de program, de a ne așeza (n.r. ar interveni Alexandru Ciucu). Totul se întâmplă în continuare în urma mea. Simt că este în umbră și mă urmărește”, a mai spus Alina Sorescu.

După un mariaj de 12 ani, cei doi au decis să divorțeze, însă despărțirea nu a fost una liniștită. Aproape trei ani, Alina și Alexandru s-au luptat în instanță pentru custodia fiicelor lor, Raisa și Carolina, iar chiar dacă divorțul s-a finalizat la începutul acestui an, conflictele nu par să se fi încheiat.

