Vedeta PRO TV a petrecut câteva zile în Delta Dunării, unde a fost prezentă la Festivalul Internațional de Film Independent Anonimul.

Cum a fost surprinsă Amalia Enache la plajă

Știrista a fost fotografiată la plajă, în costum de baie, de prietena sa, Mădălina, în timpul unei escapade la Sfântu Gheorghe. Cadrele au fost realizate fără ca Amalia să știe, însă rezultatul final a încântat-o atât de mult încât a decis să le posteze pe rețelele de socializare.

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Aflată la relaxare pe plajă, alături de cățelușa ei, Luna, Amalia Enache a mărturisit sincer că a decis să lase deoparte reținerile de până acum.

„Să nu spui niciodată NICIODATĂ. Am zis că nu voi pune poze cu mine la plajă vreodată și uite cum am primit aceste fotografii făcute de Mădălina la Sfântu Gheorghe fără să știu și îmi plac atât de mult, că le pun, măcar pentru Luna”, a scris prezentatoarea TV în dreptul imaginilor.

În cadrele de colecție, știrista apare într-un costum de baie din două piese, purtând ochelari de soare și o eșarfă albă pe cap, bucurându-se de soare, de adierea vântului și de momentele de liniște de pe litoralul românesc.

Cum a reușit Amalia Enache să slăbească la 48 de ani

În ultima perioadă, Amalia Enache a afișat o siluetă de invidiat, iar multă lume s-a întrebat cum a reușit să slăbească prezentatoarea știrilor de noapte de la PRO TV.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport. Cumva se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. Cred că niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport. A fost o perioadă mare. Cred că femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program. Dar culmea e că te face să te simți și mai obosit, dacă nu faci suficientă mișcare. Și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită”, a spus Amalia Enache pentru Viva.

Prezentatoarea de la PRO TV a precizat că nu poți să slăbești doar făcând sport, ci trebuie să ai mare grijă și la alimentație.

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile acolo. Dar important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină. Dar încerc, în linii mari, să respect niște reguli, să mănânc sănătos și… De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile, pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat”, a adăugat vedeta.









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