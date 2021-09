Invitată la podcastul lui Mihai Petre, fosta soție a lui Ilie Năstase își amintește de perioada în care a fost studentă, dar și despre un moment care a marcat-o. Amalia Năstase a rămas repetentă la facultate, după ce a întâmpinat greutăți la un curs pe care nu-l înțelegea.

Vedeta a mărturisit că nu a fost deloc ușor pentru ea să piardă un an. La vremea respectivă, ea se descurca foarte greu, pentru că și muncea foarte mult. Amalia Năstase a început să lucreze de la vârsta de 16 ani pentru a putea să se întrețină singură. Vedeta a terminat Facultatea de Finanțe-Bănci.

Amalia Năstase a recunoscut că a avut probleme în facultate și a fost nevoită să repete un an. „La facultate am repetat un an. Am rămas repetentă pentru programare. Noi la facultate făceam chestii din neanturile istoriei. Eu, de capul meu, am învățat să scriu un software, dar în același timp rămâneam repetentă pentru că nu puteam să învăț un limbaj de programare arhaic, pe care nu trebuia să îl învețe un student la Finanțe-Bănci, trebuia să-l învețe cineva care face programare.

Am fost distrusă pentru că am rămas repetentă”, a povestit vedeta în podcastul lui Mihai Petre.

„Am rămas cu un smoc de păr în mână”

Vedeta consideră că acela a fost cel mai rușinos moment pentru ea și nu își dorește ca vreunul dintre copiii ei să treacă prin așa ceva. Din cauza stresului, Amalia Năstase a fost foarte afectată, iar la un moment dat a avut probleme cu căderea părului.

„Rușinea cuvintelor «rămâi repetent». Țin minte că la un moment dat mi-am băgat mâna în păr și am rămas cu un smoc de păr de la stres și de rușine, pentru că am rămas repetentă.

În același timp lucram și la țigări, făceam sampling, câștigam o grămadă de bani, predam engleză la o grădiniță privată, lucram și la asigurările astea.

M-am simțit foarte rușinată și n-aș vrea niciodată să simtă copiii mei ce am simțit eu”, i-a mai spus Amalia Năstase lui Mihai Petre.

