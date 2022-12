Anamaria Prodan are iubit. Cine e noul partener al vedetei: „Copiii mei îl adoră, este un om minunat”

În urmă cu luni de zile, Anamaria Prodan declara în diferite interviuri că nu își va reface viața amoroasă și că nu se va afișa cu alt bărbat până nu va divorța de Laurențiu Reghecampf, tatăl băiatului ei. Divorțul celor doi e aproape gata de a se pronunța oficial, iar acum Anamaria Prodan a anunțat oficial că are iubit.

Nu i-a dezvăluit numele, nici ocupația, însă a spus că bărbatul nu locuiește în România. Mai mult de atât, el i-a cunoscut deja copiii, spune că au o relație foarte bună.

Întrebată de Fanatik dacă are iubit, Anamaria Prodan a spus: „Eu când mă rog la Dumnezeu pentru ceva, chiar mi se întâmplă… Sunt fericită și am un om lângă mine care este exact cum mi-am dorit eu”, a spus ea.

Și a continuat: „Momentan nu vreau să știe nimeni, în acest moment discreția este foarte importantă pentru mine și pentru copiii mei. Nu stă în România, copiii mei îl adoră, este un om minunat.

Și mă face să mă simt femeie, mă face să zâmbesc, mă face să fiu sclipitoare. Pasională, așa cum am fost întotdeauna, mai puțin în ultimii ani. Dar probabil că erau atât de mari fricile și problemele încât…”, a mai dezvăluit impresara.

Și-a sărbătorit ziua de naștere în avans

Mâine, 17 decembrie, Anamaria Prodan va împlini 50 de ani. Impresara și-a sărbătorit aseară ziua de naștere, în avans, la un local din Otopeni, lângă București. Ea l-a avut alături și pe Codrin Ștefănescu, bunul ei prieten, care pe 20 decembrie va împlini și el 53 de ani.

Au dansat, s-au distrat, au servit preparate alese, dar cel mai așteptat moment a fost cel al torturilor. Anamaria Prodan a avut unul spectaculos, alb cu auriu, iar Codrin Ștefănescu – unul alb cu decorațiuni albastre.

Alături de ea, Anamaria Prodan a avut cele mai importante persoane, pe Bebeto, băiatul ei și al Laurențiu Reghecampf, pe Sarah, fata cea mică din mariajul cu Tiberiu Dumitrescu, Rebeca, fata cea mare, dar și prietenii apropiați, printre care și Andreea Tonciu.

Și Codrin Ștefănescu a avut alături de el la petrecere mai mulți prieteni și apropiați. În urmă cu ani de zile, el și Anamaria Prodan au avut o relație amoroasă. „Am fost împreună cu Anamaria prin 90, când eram puşti, din 95 până în 96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram două bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri.

Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf. Noi am rămas împreună ca fraţii şi până astăzi, avem o relaţie nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naştere a Ionelei cu puţin timp înainte de a muri şi i-am cântat «La mulţi ani», ştiind că cancerul a mâncat-o şi simţea, îi dădeam curaj.

Îi ziceam, «Hai, măi, Ionela că eşti roşie în obrăjori». Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei şi ea, şi Reghecampf. Eram doi puşti frumoşi şi nebuni şi s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, a declarat Codrin Ştefănescu la Kanal D acum ceva vreme.

