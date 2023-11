Anamaria Prodan deține afaceri în mai multe domenii. Pe lângă meseria ei de impresar sportiv, ea s-a implicat în mai multe businessuri, a investit chiar și în criptomonede, are și un magazin de băuturi fine, a investit și într-un cazinou la Mamaia.

De curând, ea a deschis o agenție imobiliară în Dubai și susține că mulți oameni care și-au dorit să facă investiții acolo au fost păcăliți de români. Așa, ea le sare în ajutor. „Mi-am deschis agenție imobiliară, cumva după zeci de mesaje unde toți erau păcăliți, oameni care au vrut să investească în Dubai și au fost păcăliți de români.

Anamaria Prodan: „Românii fac niște bani, muncesc mult pentru ei, vor să facă o afacere și vin alți români și îi prostesc”

Mie îmi e rușine să mai zic că sunt româncă. Românii fac niște bani, muncesc mult pentru ei, vor să facă o afacere și vin alți români și îi prostesc. Eu cunosc acești domni care au pornit din neica nimeni pe stradă și sunt escroci, iar oamenii ăștia care au venit la mine au nevoie de ajutor, dacă nu se rezolvă, dacă nu putem descurca actele acelea, o să îi iau pe respectivii și merg cu ei în Dubai la poliție. 90% sunt escroci”, a spus Anamaria Prodan, la podcastul „Tare de tot”, conform Playtech.

Cazinoul Anamariei Prodan din Mamaia

În urmă cu câteva luni, impresara și-a deschis cazinou. De ceva vreme, Anamaria Prodan tot posta pe Instagram mai multe fotografii dintr-un cazinou din Mamaia. Nu e oricare cazinou, este vorba despre noua ei afacere și alături are trei parteneri turci.

Pe 9 iunie, la ora 20.00, cazinoul din Mamaia și-a așteptat clienții. Pentru Playsport, Anamaria Prodan a dezvăluit că a investit mulți bani, își dorește ca această nouă afacere să arate precum cele de la Las Vegas. „Am trei parteneri turci. Niște minuni de oameni. Sunt muncitori, corecți, bărbați adevărați, așa cum sunt turcii ca neam. La deschidere am invitat toți prietenii.

Acum voi vedea care-mi sunt cu adevărat prieteni, căci eu am mers la toți la deschideri. Acum e rândul lor. Când vorbim de un cazinou live, vorbim de sume. Numai că pentru mine și partenerii mei nu contează sumele.

Primează doar calitatea serviciilor oferite și eu, singura femeie dintre ei, îmi doresc ca totul să arate perfect și lumea să se simtă de vis. În cazinouri, dacă vrei să arate perfect și oamenii să se simtă bine, nu ai voie să faci economii. Totul trebuie să fie ca în Las Vegas”, a spus Anamaria Prodan cu câteva zile înainte de deschiderea noii sale afaceri.

Afacerile Anamariei Prodan

În august 2022, Anamaria Prodan anunța o nouă afacere. Fiica regretatei Ionela Prodan este impresar, a investit și în criptomonede, și într-un magazin de băuturi alcoolice, iar apoi vedeta a dezvăluit că își va lansa propria colecție de bijuterii.

Cu aproape un an în urmă Anamaria Prodan a postat pe Instagram mai multe fotografii în care are mâinile pline cu bijuterii de lux, inele cu diamante, cu pietre prețioase, chiar și cu cercei și brățări. „Vine în curând! Noua colecție de bijuterii. Confidence by Anamaria Prodan”, a notat ea în dreptul imaginilor.