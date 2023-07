Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf era iminent, pentru că antrenorul avea o relație extraconjugală cu Corina Caciuc, femeia care l-a făcut tată pentru a treia oară. Într-un interviu pentru ego.ro, impresara povestește că nu a fost pentru prima dată când fostul ei soț a înșelat-o. Pare că Laurențiu Reghecampf obișnuia să calce strâmb, apoi să vină să-i ceară iertare Anamariei.

„Nu era de iertat, nu era prima dată! Nu era prima dată! Acestea erau niște probleme ale vieții lui. Vorbeam cu el foarte mult și îi spuneam: «Tata, ți-am construit ceva ce nimeni pe pământul acesta nu o să îți mai dea! Nu mai are cum, nimeni, să construiască așa ceva! Ți-am construit ceva minunat, avem ceva minunat! Avem copii care trebuie să ia exemplu de la mine și de la noi! Avem ce nu are nimeni în țara aceasta!». Plângea. Își cerea iertare!”.

Anamaria Prodan spune că episodul în care ea l-a lovit pe Dan Alexa și s-ar fi speculat că între ei ar fi existat o poveste de dragoste nu are nicio legătură cu despărțirea de Laurențiu Reghecampf. Ba chiar antrenorul declarase la un moment dat, înainte de divorț, că acest episod nu l-a afectat.

„Nici el nu va putea trece niciodată. (n.r. peste relația cu ea) Infidelitatea, în viziunea mea, este forma de exprimare a bărbatului slab, care nu are încredere în el și caută confirmări și reconfirmări în femei ușoare, femei care nu contează pentru că un bărbat puternic face fericită o singură femeie și familia lui. Un bărbat puternic luptă pentru familia lui și pentru fericirea soției și a copiilor. Îți aduci aminte interviul lui Reghecampf dat cu puțin timp înainte de nebunia în care am intrat împreună? Când Ovidiu Ioanițoaia, înainte cu o lună să apară divorțul, l-a întrebat: «A avut vreo legătură povestea cu Alexa în viața voastră?». El a spus: «Niciodată! Dacă exista așa ceva, o legătură între Anamaria și Dan Alexa nu mai existam noi, eu și familia noastră!»”.

„Oamenii din fotbal știau, dar de frica mea nimeni nu comenta”

Impresara știe că oamenii din fotbal aflaseră despre relațiile lui extraconjugale, însă nimeni nu avea curajul să vină să-i spună ce face fostul ei soț. Anamaria Prodan susține că ea a fost cea care l-a ajutat pe Laurențiu Reghecampf în fiecare secundă și datorită ei a avut atât de multe reușite.

„Prefața la cartea mea, «Eu sunt Anamaria Prodan», este scrisă de Laurențiu Reghecampf, este ceea ce gândea și gândește despre mine. Dacă citiți, plângeți. De asta stăteam de fiecare dată și mă uitam la el, gândindu-mă: «Este un om mult prea bun! Este, prin definiție, cumva bun, dar, prin bunătatea aceasta, cred, se rostogolește!». El nu știe să se apere, are slăbiciuni foarte mari și oamenii îl atacă exact acolo. De asta am stat atât de aproape de el, cu atât de multe probleme ale lui am luptat și am reușit foarte frumos să trecem peste ele fără ca nimeni, de frica mea, să comenteze. Oamenii din fotbal știau, dar de frica mea nimeni nu comenta! Și atunci, treceam peste ele și făceam iar un reality show, încă un sezon, ca el să crească și mai tare ca și imagine. Crescând foarte puternic ca imagine, era greu să te lovească cineva. Pe el l-au lovit doar prin ceea ce s-a întâmplat astăzi cu el”.

