Andreea Bălan a explicat de ce a plecat de la emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1, unde era jurat. „La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi.

Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă.

A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele…. Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie.

Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la „Vedeta familiei” și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR”, a declarat Andreea Bălan pentru revista VIVA!

Andreea Bălan a ales să vorbească fără rețineri despre cele mai dificile momente din viața sa, în cadrul podcastului „Despre femeie”, moderat de Mihaela Tatu. La 41 de ani, artista cunoscută pentru energia și optimismul de pe scenă a dezvăluit că în spatele zâmbetelor se ascund ani de durere, căutări și transformări interioare.

Cea mai puternică lovitură a venit odată cu nașterea celui de-al doilea copil, când Andreea a suferit un stop cardiac cauzat de o embolie amniotică. Această experiență a marcat-o profund și i-a schimbat viața pentru totdeauna.

