Andreea Bălan a ales să vorbească fără rețineri despre cele mai dificile momente din viața sa, în cadrul podcastului „Despre femeie”, moderat de Mihaela Tatu. La 41 de ani, artista cunoscută pentru energia și optimismul de pe scenă a dezvăluit că în spatele zâmbetelor se ascund ani de durere, căutări și transformări interioare.

„Eu nu mă simt de 41 de ani, niciodată! Eu mă simt cel puţin cu 10 ani mai tânără şi energetic, şi spiritual şi din toate punctele de vedere. Şi de aceea nu-mi place să-mi spun vârsta”, a mărturisit ea, subliniind că își dorește să trăiască până la 90 de ani și să se bucure de fiecare etapă.

Andreea Bălan nu mai poate face copii

Cea mai puternică lovitură a venit odată cu nașterea celui de-al doilea copil, când Andreea a suferit un stop cardiac cauzat de o embolie amniotică. Această experiență a marcat-o profund și i-a schimbat viața pentru totdeauna.

„Stopul cardiac nu a fost de la o problemă la inimă, a fost o embolie amniotică în urma cezarienei. Lichidul care a fost în uter a luat-o pe calea sângelui, a ajuns la inimă şi inima s-a oprit. E un caz la 80.000, noroc că doctorii şi-au dat seama ce s-a întâmplat şi m-au salvat”, a povestit artista.

„Din acel moment eu n-am mai putut să fac copii, a trebuit să fac o intervenţie ca să mi se salveze viaţa”, a explicat ea. Această realitate dură a rămas pentru cântăreață o rană deschisă, greu de acceptat: „Pe mine mă doare, de fapt, că s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu mai pot să fac copii, că nu mă mai simt femeie, că nu mă mai simt întreagă.”

Andreea Bălan a stat doi ani singură

După divorț și alte încercări dureroase, artista a decis să petreacă doi ani singură, concentrându-se pe vindecarea interioară și pe creșterea celor două fiice. „M-am redescoperit la 36 de ani după divorţ, după stopul cardiac, după ce am dat naştere la doi copii. Am avut doi ani în care meditam dimineaţa şi seara câte o oră pe zi”, a spus cântăreața, explicând că prin terapie și meditație a reușit să vindece traume vechi și să înțeleagă lecțiile dure ale vieții.

Și a continuat: „Din greşeală, am mai intrat într-o relaţie şi aia a fost… am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiştii şi lipsa de empatie. Aia a fost ultima mea lecţie, am tras linie şi am zis că din acest moment eu nu mai vreau să fac greşeli. (…) Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii, dar atât de mult am căutat în mine, am citit şi am călătorit foarte mult…”

Deși pierderea posibilității de a mai avea copii rămâne o rană adâncă, Andreea Bălan spune că aceste experiențe au maturizat-o și au transformat-o într-o femeie autentică, cu principii și valori solide.

În ciuda tuturor obstacolelor, Andreea Bălan continuă să inspire prin curajul și sinceritatea cu care își împărtășește viața cu publicul.

