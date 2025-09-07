Andreea Bălan a ales să vorbească fără rețineri despre cele mai dificile momente din viața sa, în cadrul podcastului „Despre femeie”, moderat de Mihaela Tatu. La 41 de ani, artista cunoscută pentru energia și optimismul de pe scenă a dezvăluit că în spatele zâmbetelor se ascund ani de durere, căutări și transformări interioare.

„Eu nu mă simt de 41 de ani, niciodată! Eu mă simt cel puţin cu 10 ani mai tânără şi energetic, şi spiritual şi din toate punctele de vedere. Şi de aceea nu-mi place să-mi spun vârsta”, a mărturisit ea, subliniind că își dorește să trăiască până la 90 de ani și să se bucure de fiecare etapă.

Andreea Bălan, vacanță în Italia (7)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Andreea Bălan nu mai poate face copii

Cea mai puternică lovitură a venit odată cu nașterea celui de-al doilea copil, când Andreea a suferit un stop cardiac cauzat de o embolie amniotică. Această experiență a marcat-o profund și i-a schimbat viața pentru totdeauna.

„Stopul cardiac nu a fost de la o problemă la inimă, a fost o embolie amniotică în urma cezarienei. Lichidul care a fost în uter a luat-o pe calea sângelui, a ajuns la inimă şi inima s-a oprit. E un caz la 80.000, noroc că doctorii şi-au dat seama ce s-a întâmplat şi m-au salvat”, a povestit artista.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

„Din acel moment eu n-am mai putut să fac copii, a trebuit să fac o intervenţie ca să mi se salveze viaţa”, a explicat ea. Această realitate dură a rămas pentru cântăreață o rană deschisă, greu de acceptat: „Pe mine mă doare, de fapt, că s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu mai pot să fac copii, că nu mă mai simt femeie, că nu mă mai simt întreagă.”

Andreea Bălan a stat doi ani singură

După divorț și alte încercări dureroase, artista a decis să petreacă doi ani singură, concentrându-se pe vindecarea interioară și pe creșterea celor două fiice. „M-am redescoperit la 36 de ani după divorţ, după stopul cardiac, după ce am dat naştere la doi copii. Am avut doi ani în care meditam dimineaţa şi seara câte o oră pe zi”, a spus cântăreața, explicând că prin terapie și meditație a reușit să vindece traume vechi și să înțeleagă lecțiile dure ale vieții.

Și a continuat: „Din greşeală, am mai intrat într-o relaţie şi aia a fost… am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiştii şi lipsa de empatie. Aia a fost ultima mea lecţie, am tras linie şi am zis că din acest moment eu nu mai vreau să fac greşeli. (…) Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii, dar atât de mult am căutat în mine, am citit şi am călătorit foarte mult…”

Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”
Recomandări
Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

Deși pierderea posibilității de a mai avea copii rămâne o rană adâncă, Andreea Bălan spune că aceste experiențe au maturizat-o și au transformat-o într-o femeie autentică, cu principii și valori solide.

În ciuda tuturor obstacolelor, Andreea Bălan continuă să inspire prin curajul și sinceritatea cu care își împărtășește viața cu publicul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute acum în Parlament. AUR a refuzat să intre în sala de plen
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Sindicaliștii din educație le cer profesorilor să nu cedeze la începutul anului școlar: „Avem datoria să continuăm protestele”
Știri România 13:10
Sindicaliștii din educație le cer profesorilor să nu cedeze la începutul anului școlar: „Avem datoria să continuăm protestele”
Transportul în comun din București, dat peste cap de „Ladies run”. Traseu deviat pentru 9 linii de autobuze și troleibuze
Știri România 11:56
Transportul în comun din București, dat peste cap de „Ladies run”. Traseu deviat pentru 9 linii de autobuze și troleibuze
Parteneri
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Adevarul.ro
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video
Fanatik.ro
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Cum arată rochia de mireasă pe care Ella de la Insula iubirii o alesese pentru nunta cu Andrei Lemnaru. S-au despărțit în finala show-ului
Stiri Mondene 13:45
Cum arată rochia de mireasă pe care Ella de la Insula iubirii o alesese pentru nunta cu Andrei Lemnaru. S-au despărțit în finala show-ului
Cine este iubitul Oanei Monea. Ispita supremă de la Insula Iubirii 2025 a făcut totul public. „Ești cel mai bun”
Stiri Mondene 13:22
Cine este iubitul Oanei Monea. Ispita supremă de la Insula Iubirii 2025 a făcut totul public. „Ești cel mai bun”
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
ObservatorNews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
KanalD.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale

Politic

Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute acum în Parlament. AUR a refuzat să intre în sala de plen
Politică 13:30
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute acum în Parlament. AUR a refuzat să intre în sala de plen
Amenzi uriașe pentru cine este nepoliticos la ghișeu cu funcționarii publici. Proiectul UDMR, depus la Senat
Politică 10:33
Amenzi uriașe pentru cine este nepoliticos la ghișeu cu funcționarii publici. Proiectul UDMR, depus la Senat
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
Fanatik.ro
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile