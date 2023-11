După despărțire, Andreea Bălan și George Burcea au dus un război care părea să nu se mai termine, însă artista a fost cea care a cedat. După ce l-a dat în judecată pe tatăl fetițelor sale, acum vedeta de la Antena 1 a decis să renunțe la proces.

Cântăreața s-a schimbat complet după ce în viața ei apărut tânărul jucător de tenis, Victor Vlad Cornea. Andreea Bălan se declară foarte fericită și își dorește să încheie toate neînțelegerile cu George Burcea. De asemenea, ea precizează că a decis să renunțe la proces pentru că și-a dat seama că este cel mai bine pentru cele două fetițe, Ella și Clara, să se înțeleagă părinții.

„Eu am decis să nu mai continui și nu am mai depus actele conform procedurilor. Sunt cea mai fericită din lume și nu mai am timp și energie negativă să aloc proceselor. Totodată cred că este mai bine și pentru fetițe ca părinții lor să fie OK unul cu celălalt”, a declarat pentru spynews.ro, Andreea Bălan.

Vedeta de la Antena 1 îi deschisese, în urmă cu un an, un proces de calomnie fostului soț. „Anulează cererea de chemare în judecată formulată de către formulată de reclamanta BĂLAN GEORGIANA – ANDREEA, în contradictoriu cu pârâtul BURCEA GEORGE – VALENTIN. Cu drept de cerere de reexaminare, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei încheieri, ce se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III–a Civilă”, a decis instanța.

În anul 2022, Andreea Bălan a depus cererea de chemare în judecată împotriva lui George Burcea, iar potrivit documentelor atașate la dosar ea solicitase ca instanța să ia măsuri urgente cu privire la mai multe afirmații publice ale actorului – afirmații care, în opinia sa, erau mincinoase și calomnioase. În cererea de chemare în judecată, vedeta de la Antena 1 a cerut ca instanța să îi interzică lui George Burcea să mai facă afirmații mincinoase despre ea. De asemenea, Andreea Bălan a solicitat ca actorul să fie obligat de magistrați să achite toate cheltuielile de judecată.

George Burcea s-a mutat în America, după despărțirea de Viviana Sposub

George Burcea a luat o decizie importantă pentru viitorul lui, astfel că a decis să își facă bagajele și să se mute din România. Actorul s-a despărțit de Viviana Sposub și își dorește acum să se concentreze mai mult asupra carierei sale.

După trei ani de iubire, Viviana Sposub a decis să pună punct relației pe care o avea cu George Burcea. Cei doi au fost extrem de discreți în ceea ce privește separarea lor, astfel că motivul real al despărțirii nu se știe exact. Potrivit zvonurilor apărute în presa modenă, prezentatoarea i-ar fi spus actorului că nu-l mai iubește. După ce s-a aflat de destrămarea cuplului lor, Viviana Sposub și George Burcea au mai fost surprinși o dată împreună, iar atunci s-a crezut că cei doi s-au împăcat. Actorul ar fi încercat de mai multe ori să se împace cu iubita lui, însă aceasta nu și-a mai dorit ca el să facă parte din viața ei.

Spre surprinderea tuturor, George Burcea a luat decizia de a se muta din țară. În prezent, actorul se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde în ultima perioadă a avut mai multe proiecte. Succesul pe care îl are peste Ocean se datorează rolului pe care l-a avut în serialul „Wednesday” de pe Netflix.