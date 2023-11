Andreea Mantea își crește singură copilul, după ce a avut parte de mai multe neînțelegeri cu Cristian Mitrea, tatăl fiului ei. David are 8 ani și este la vârsta la care are multe opinii, remarci și critici. Prezentatoarea de la Kanal D a povestit într-un interviu pentru playtech.ro despre o conversație neașteptată cu fiul.

După ce au participat împreună la nunta lui Bursucu, Andreea Mantea, fiul ei și Simona Pătruleasa s-au întors noaptea, cu taxiul, la hotelul unde au fost cazați. David nu a fost încântat de glumele pe care mama lui le-a făcut, așa că i-a atras atenția.

Andreea Mantea, despre David: „Nu știu de la cine a învățat asta, că de la mine nu”

„Am fost la nuntă la Bursucu. Și eram în uber, am plecat de la nuntă: eu, Simona Pătruleasa și David. Am luat o sticlă de apă, îmi era foarte sete și exact la plecare am luat o sticlă de apă, am deschis sticla într-un final și am dat să beau”, a început prezentatoarea de la Kanal D să povestească.

Și a continuat: „Și a luat o groapă șoferul și am spus: «Aoleu, stați ușor, că nu vreau să ajung fără dinți», nu știu ce am zis, nici nu contează, am zis ceva. Hihihi, a râs toată lumea! Ajungem la hotel, ne despărțim de Simona, ea stătea la erajul 1, eu la 2, ea înaintea mea a coborât din lift.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN AFRICA. De la Iordache cu „altă întrebare”, la Iohannis cu „nicio întrebare”. Președintele României s-a asigurat că, la primirea care a avut loc azi la președintele din Capul Verde, presa nu va pune întrebări

Rămân singură în lift cu David și zice: «Ți se pare normal să glumești așa cu oameni pe care nu-i cunoști?» Dar ce am făcut greșit? Și el zice: «Dar cum? Parcă ați râs prea mult! Parcă s-a râs prea mult!». Mamă, dar așa suntem. «Da, dar nu cu oameni pe care nu-i cunoști!»”, a povestit, pentru Playtech, Andreea Mantea.

Ulterior, ea a mai adăugat că David a așteptat să poarte respectiva discuție când au rămas doar ei doi. „Nu știu de la cine a învățat asta, că de la mine nu. Eu, dacă sunt undeva cu el, mă aplec și zic: dacă îți dau un pumn (râde), dar zâmbind. Dacă nu lași asta acum, în acest moment, plecăm acasă!”, a încheiat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă”

De curând, într-un interviu pentru Unica, Andreea Mantea a fost întrebată cum își pregătește fiul pentru performanță. Ea a mărturisit că nu trebuie să fie prea îngrijorată în ceea ce privește acest aspect, pentru că David este un copil foarte descurcăreț și bun.

Recomandări EXCLUSIV. Mărturiile unor oameni care se luptă ca să scape de dependența de pariuri și păcănele: „Am ajuns la fundul sacului. Am ajuns prizonier în viața aceea paralelă creată de jocurile de noroc”

„Cred că sunt norocoasă că nu trebuie să-l pregătesc în vreun anumit fel, mă are pe mine drept exemplu. Avându-mă exemplu, am senzația nu că e al meu, dar am senzația că este un copil extraordinar de bun. El nu pleacă la joacă, la plimbare, dacă știe că nu și-a terminat ce avea de terminat. Este foarte conștiincios, este foarte muncitor.

Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt pusă în situația asta. Nu mă bag, nu intervin absolut deloc. Sunt măgulită când îl văd cum se comportă, ce responsabilitate are. Mă bucur că sunt un exemplu pentru el.”

Urmărește-ne pe Google News