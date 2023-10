Amalia Năstase a mărturisit recent că nu mai are timpul necesar pentru a face și asta, căci, pe lângă proiectele ei, este mama unei fiicei care a trecut clasa a 12, a unui băiețel care e clasa a-2a.

„Mă ceartă toată lumea. Într-adevăr au dreptate pentru că trebuie să fac vlogul din nou. Dar știi ce se întâmplă? În timpul pandemiei, când stăteam în casă toți, am făcut asta pentru că aveam foarte mult timp. Acum nu mai am timp că fac tot felul de chestii, sunt pe drumuri. Când să mai filmez? Promit că am să fac un vlog în următoarea lună. Și interviuri am de gând să fac, podcasturi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Mă rog, nu-mi place să le zic podcast-uri pentru că nu sunt eu un profesionist, dar o să filmez cu invitați pe care să-i întreb diverse și cu care să vorbim”, a declarat Amalia Năstase pentru Ego.

Fosta soție a lui Ilie Năstase spune că principala ei preocupare sunt cei trei copii, fetele din căsnicia cu Ilie și băiatul din căsnicia actuală cu Răzvan Vasilescu.

Recomandări O reporteră Al Jazeera transmitea live în momentul în care avioanele israeliene au lovit Palestine Tower din Gaza | VIDEO

„Alessia este la școală la Paris, Emma este clasa a 12-a. Alessia este în anul trei la Paris. Iar Toma este clasa a 2-a. Iar eu sunt cu foarte multă treabă, cu foarte multe proiecte. Sunt niște fete foarte bune și foarte inimoase așa, mă bucur mult că sunt mama lor și că am putut să avem o relație așa frumoasă și să fie și ele așa de bune și frumoase”.

Alessia, fiica cea mare, locuiește de trei ani în Franța, acolo unde studiază cu bursă la Școala de Design Parson din Paris.

„Și noi suntem peste tot. Mergem și pe la Alessia când are ea mai liber. De ziua mea a fost la ea și ne-am sărbătorit acolo. La anul o să plece și Emma, deci suntem bine. Nu mă doare sufletul. Mie îmi crește sufletul că știu că se duc undeva unde este bine pentru ele și că or să fie foarte împlinite și or să facă ceea ce le place. Mi-aș dori foarte mult ca și în România sistemul de învățământ să se restructureze la un moment dat și să primească copiii cu dragoste”, mai adaugă Amalia.

„La noi nu numai sistemul de învățământ, și sistemul medical, și sistemul administrativ, este un sistem punitiv. Tot timpul te acuză că n-ai învățat, că de ce ai venit târziu la doctor, că nu ți-ai plătit taxele. Și atunci este greu pentru orice român să interacționeze într-un mod prietenos cu impozite, cu taxe, cu școli. Afară e altcumva. Te ”îmbrățișează” sistemul educațional, medical. Acolo te poți relaxa. Pe când în România de aceea toată lumea este nervoasă, toată lumea se ceartă. Pentru că pe noi tot timpul ne acuză cineva că am făcut ceva”, a încheiat Amalia Năstase.