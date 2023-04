În urmă cu mai mulți ani, Iulia Vântur a părăsit definitiv România și s-a stabilit în India, acolo unde trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste cu Salman Khan. În ultima perioadă, vedeta a muncit din greu la un proiect special, mai exact la documentarul despre viața iubitului ei.

Iulia Vântur a anunțat că filmările s-au încheiat și că documentarul se află în proces de montare. În curând, proiectul de suflet al vedetei va fi lansat, iar fanii vor putea viziona documentarul despre viața lui Salman Khan.

„Documentarul despre viața lui Salman Khan pe care l-am făcut e în editare. Am muncit mult la el. Îi vom face o lansare frumoasă, care cu siguranță o să vă placă”, a declarat Iulia Vântur pentru CANCAN.RO.

Artista are o carieră de succes pe plan internațional. După ce a avut un turneu în Statele Unite ale Americii, Iulia Vântur este în discuții pentru un nou turneu în America. Iubita lui Salman Khan nu pierde deloc timpul și muncește din greu pentru cariera sa.

„În prezent, am piese noi la care lucrez. Le voi filma și videoclipuri. Suntem în discuție și pentru un turneu în America.”

Acum, vedeta se află în Londra, unde filmează o piesă pentru un film de la Bollywood. „Sunt la Londra pentru filmările unei piese ce va fi parte dintr-un film de Bollywood. Eu nu joc, doar cânt.”

Cum i se spune Iuliei Vântur în India

Dan Negru și-a petrecut Revelionul în India și a fost uimit când a auzit cum i se spune Iuliei Vântur acolo. Prezentatorul TV a sunat-o pe iubita lui Salman Khan și a povestit întâmplarea.

Înainte cu câteva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat împreună cu familia lui în India, acolo unde a vrut să scape de Revelion, fiindcă indienii nu petrec în noaptea dintre ani. Când se afla într-un tur la Taj Mahal, ghidul a auzit că prezentatorul este din România și l-a întrebat dacă a auzit de Lula. Dan Negru nu a știut despre cine este vorba, apoi când ghidul a spus despre Salman Khan, și-a dat seama despre cine e vorba, de fapt.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Khan și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru unica.ro.

Carieră Iulia Vântur

Și-a început cariera ca fotomodel, în Iași, câștigând mai multe premii pentru „cel mai bun model”. Cariera sa este legată de postul de televiziune Pro TV, unde a fost corespondent în Iași. A făcut ulterior pasul către stația centrală a postului, unde a prezentat știrile de weekend.

Din 2006, a fost co-prezentator al show-ului „Dansez pentru tine”, alături de Ștefan Bănică junior.

Ca actriță, a apărut în filmul Bunraku, alături de Demi Moore și Marcel Iureș. Cel mai important pas în cariera sa a fost mutarea în India, unde a obținut roluri în filme în care a jucat alături de actori celebri de la Bollywood.

