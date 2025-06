Cei doi tineri au trăit timp de opt ani o frumoasă poveste de dragoste și toată lumea se gândea că vor ajunge în fața altarului, vor face copii și vor avea o familie fericită împreună. Însă drumurile lor s-au separat și fiecare a început în urmă cu doar câteva luni o altă relație.

Invitat recent în podcastul pe care Adrian Cristea, cunoscut de toată lumea drept Bursucu’, îl are pe YouTube, Mario Fresh a oferit noi detalii despre ruptura care s-a produs între el și Alexia Eram, nimeni alta decât fiica Andreei Esca.

Întrebat dacă prezentatoarea știrilor de la PRO TV s-a implicat vreodată în relația lor, Mario Fresh a negat acest lucru.

„Să știi că nu s-a implicat. Ne-a lăsat în pace să ne facem treburile. Am rămas în relație bună cu familia ei, 100%. Respectul este enorm, cel mai mare. Am mai avut prostioare pe care le-am făcut de-a lungul timpului, în opt ani, de exemplu când m-am bătut cu Jador. M-au luat precum copilul lor”, a spus Mario Fresh pe YouTube.

Cântărețul a mai dezvăluit că după despărțire el și Alexia Eram s-au mai întâlnit de aproximativ trei ori, însă nu poate fi vorba despre o împăcare, cel puțin momentan. Însă, odată cu trecerea timpului, Mario Fresh nu exclude varianta că ar putea forma din nou un cuplu cu fiica Andreei Esca!

„Ne-am mai întâlnit după despărțire de vreo două-trei ori. A fost super amical. Nu avem ce să împărțim. Momentan, exclud varianta să ne împăcăm, dar nu ai de unde să știi ce trăiești în 10 sau 20 de ani. E mult prea recent și un om când se desparte, se desparte”, a mai afirmat Mario Fresh în fața lui Adrian Cristea (Bursucu’).

Referitor strict la momentul în care și-au dat seama că s-a rupt lanțul de iubire, artistul a dezvăluit că relația dintre ei devenise obositoare, astfel că au decis să pună punct și să o ia fiecare de la capăt în altă direcție.

„Cred că ne așteptam. Nu știam că o să vină momentul. Nu mai mergea relația de cuplu cam de un an. Am mai avut rupturi mici, cu săptămânile. De data asta am știut că s-a terminat. Ne-am despărțit acasă. Îți dai seama că este greu. Când am trecut la celălalt level, de am transformat dragostea în ceva obositor, apoi a devenit o obsesie și după aceea nimic. Când nu mai poți să mai stai lângă cel de lângă tine, e o obsesie. Între noi era cumva… Știi piesa cu colegi de apartament? Cam așa ne-am simțit la un moment dat. Cred că am ales varianta cea mai bună”, a mai precizat Mario Fresh.