Invitată recent în platoul „Spynews TV”, Medana Oprea a vorbit cu sinceritate despre relația pe care o are cu Alin Oprea și recunoaște că ea și artistul sunt foarte diferiți unul de altul.

„Eu nu am crezut în dragoste la prima vedere. Sigur că după ce ţi se întâmplă, îţi schimbi opinia. Nu credeam nici în suflete pereche. Eu chiar consider că am o astfel de legătură cu Alin.

Suntem diferiţi din multe puncte de vedere, dar la nivel de suflet, suntem unul şi acelaşi. Avem, ca toţi oamenii, momente în care ne supărăm, ne despărţim. De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se mai confruntă, câteodată, orgoliile între noi.”, a declarat Medana Oprea pentru sursa citată.

După ani de durere, distanță și neînțelegeri, Alin Oprea (53 de ani) și copiii săi, Adrian (26 de ani) și Melissa (23 de ani), au reușit să vindece o rană adâncă. Povestea lor este una despre iertare, maturitate și puterea legăturii dintre părinte și copil.

După divorțul dureros din 2020, relația dintre artist și copiii lui s-a destrămat complet. Cei doi tineri au ales să rămână alături de mama lor, iar Alin a mărturisit de-a lungul timpului că s-a simțit trădat și nedreptățit. Următorii ani au fost marcați de tăcere și suferință, dar și de reflecție și vindecare interioară.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a declarat Alin Oprea, potrivit Click!.

