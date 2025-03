Acum, în filmul „Nepela”, ea o joacă pe Hilda Múdra, antrenoarea campionului olimpic și mondial de patinaj artistic Ondrej Nepela. Am dialogat cu Jana, un om proaspăt, amuzant și energic, care are încă fani în România. „Arabela rămâne nemuritoare, ca și mine”, a spus actrița.

Arabela este un serial pentru copii, care a avut inițial un singur sezon, format din 13 episoade, realizat de televiziunea din Cehoslovacia între anii 1979 și 1981. Povestea a continuat 12 ani mai târziu, în 1993, cu „Arabela se întoarce” sau „Rumburak, regele basmelor” (un alt sezon, cu 26 de episoade). Rolul Arabelei a fost preluat de Miroslava Šafránková. Vrăjitorul Rumburak a fost jucat tot de Jiří Lábus. Serialul a fost difuzat și în România, înainte de 1989, anul în care regimul dictatorial comunist a fost înlăturat de la putere.

Arabela, după a doua probă

Jana Nagyová locuiește de mult timp în Germania, la Düsseldorf. A venit la Praga, pentru premiera serialului Studňa, pe care telespectatorii cehi îl pot urmări pe Voyo.

Cu ajutorul jurnalistei Jana Podskalská, de la publicația cehă Denik, și al Petrăi Svarinska, de la Vivid Casting, reporterul Libertatea a vorbit cu „Arabela”.

Recomandări Rușii au spart linia forțelor ucrainene din Kursk și sunt aproape să le încercuiască. „Situația este foarte proastă”

Libertatea: Dragă doamnă Nagyová, aveați 20 de ani când ați filmat pentru Arabela. Cum ați obținut rolul?

Jana Nagyová: Regretații Václav Vorlíček (1930-2019) și scenaristul Miloš Macourka (1926-2002) au avut în minte o altă actriță. Ei o doreau pe Libuše Šafránková (1953-2021), faimoasă pentru „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” („3 alune pentru Cenușăreasa”), din 1973.

Din păcate, ea nu a putut filma, din motive de sănătate. Așa că m-am prezentat la castingul pentru o nouă prințesă. Era în 1978. Am dat două probe, nu una, până când regizorul Vorliček m-a ales. Bună decizie, nu? (râde). Uneori trebuie să fii la locul potrivit la momentul potrivit. Și am fost acolo!

Îndrăgostită de designerul de costume!

– Vă deranjează sau vă face plăcere că oamenii vă mai văd și azi drept „dulcea” Arabela?

– Acest rol al prințesei „magice” sau al prințesei de basm „Arabela” mă însoțește de 45 de ani! Nu pot decât să fiu recunoscătoare că am avut un succes atât de mare de-a lungul anilor și, de asemenea, să cunosc cei mai buni actori cehi ai anilor 80. Arabela rămâne nemuritoare. Ca și mine (râde).

Jana Nagyová îi arată puterile inelului fermecat actorului și cântărețului Milan Peroutka jr. Foto: Profimedia

Recomandări De ce Călin Georgescu a rămas sub control judiciar. Instanța: „Este nevoie să fie supravegheat, ca să nu plece din țară”

– Există ceva ce nu ați spus niciodată despre acest rol?

– Am un secret! Și ce secret! Ca tânără actriță, am fost îndrăgostită de designerul de costume, domnul Theodor Pištěk (n.r. – 92 de ani azi), câștigător al Oscarului pentru „Amadeus” (n.r. – 1984, regia Milos Forman; filmul a avut 11 nominalizări la Oscar și a cucerit alte 32 de premii, inclusiv 4 Globuri de Aur). Îl cunoscusem deja de la filmările thrillerului polițist „Smrt stopařek” („Moartea autostopiștilor”).

– Nu ați continuat să jucați și în „Arabela se întoarce”, unde colegul Jiří Lábus a păstrat rolul lui Rumburak. De ce?

– Locuiam deja în Germania și circumstanțele erau prea complicate să mă întorc în țară. Dar nu m-a deranjat, din contră!

„Tata era militar, dar avea talente artistice”

– Ați regretat vreodată că ați ales actoria?

– Decizia a fost corectă! Actoria a fost și este meseria mea de vis. Când eram studentă la Conservatorul din Bratislava, ⁠părinții mei m-au susținut. Lecții de muzică, de balet, de gimnastică, lecții de actorie… Am visat să fiu într-o zi pe scenă și să joc într-un film. Și visul meu s-a împlinit.

Tatăl meu era militar, dar avea talent artistic. Trebuie să fi moștenit talentul de la cineva, nu? (râde). A cântat la acordeon, vioară, a pictat, a dansat… Îi plăcea distracția și râdea din toată inima.

Recomandări Milioane de euro date de partide pentru consultanță în 2024. Cine a plătit cel mai mult

„Toată lumea vorbește și azi despre prințesa originală. E nemuritoare”

– Ați spus că nu v-a deranjat că nu ați jucat și în continuarea serialului. Cum adică?

– Simplu! Pentru că toată lumea vorbește și azi despre „prințesa originală”. Și asta sunt și voi fi mereu eu! Nemuritoare!

– La un moment dat, ați luat o pauză lungă….

– După Arabela au urmat câteva filme TV drăguțe, roluri în teatru, dar până în 1992. A venit pauza „de mamă”, care a durat… aproape 30 de ani.

Dar revenirea în 2021 a fost în forță. Am fost regina Ludmila din „Princ Mamánek” (2022), al regizorului Jan Budař, cel mai important pas către revenirea pe scenă.

„Am o copie superbă a inelului fermecat”

– Mulți se întreabă dacă mai există celebrele inele fermecate din film.

– Există chiar mai multe inele magice. Eu am o copie superbă! Vrei să învârt un pic (râde)?

Jana ne-a arătat copia inelului magic din „Arabela”. Foto: arhivă personală

– Mai primiți scrisori de la fani?

– Da, inclusiv din România! Arabela a fost un serial de succes pentru copii, care s-a vândut foarte bine. Din câte știu eu, telespectatorii l-au văzut nu doar în toate fostele țări socialiste (Polonia, Ungaria, RDG, Rusia, Bulgaria, România), ci și în Germania de Vest, fiindcă a fost o coproducție cu WDR Köln. A fost și în Belgia, Spania, Vietnam, Japonia, Noua Zeelandă, Cuba. Taiwan! Mare film!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

– Ați fost vreodată în România?

– Cu părinții mei, când eram copil. Mama mea s-a născut în Békéscsaba, în Ungaria, nu departe de granița României și de Arad. Am fost și la București. Era un oraș frumos, micul Paris, nu? Dar mirosea foarte mult a benzină, a petrol…

„Castelul lui Dracula m-a fascinat mereu”

– Care sunt primele lucruri care vă vin în minte când vă gândiți la România?

Pogromul de la Iași, din 1941;

Palatul Parlamentului din București, construit de dictatorul comunist Ceauşescu;

Minunații Carpați românești;

Cea mai de succes gimnastă din lume, Nadia Comăneci;

Marea Neagră, cu stațiunea Mamaia, cu plaje lungi, unde am fost cu părinții mei, și orașul Constanța;

Delta Dunării, singurul loc din Europa unde găsești pelicani!

Mai presus de toate, am asociat România cu Transilvania încă din copilărie. Celebrul Castel Bran, „casa contelui Dracula”, m-a fascinat mereu. Vampiri îngrozitori, însetați de sânge, vrăjitoare, vârcolaci… Da, asta ar fi ceva pentru mine. Într-un asemenea rol, ieșeam din zona mea de confort.

– Ați avut vreo propunere să jucați într-un film românesc?

– Regizorul Radu Jude care mi-a oferit deja un rol, înainte de pandemie, dar, din păcate, nu a funcționat. Participarea la o producție românească ar fi interesantă, de ce nu? Încă nu am planuri. Să vedem ce ne aduce anul 2025. Sunt deschisă!

A iubit gheața de mică

– Acum jucați antrenoarea de patinaj Hilda Múdra (1926-2021). Cât de greu a fost să vă pregătiți pentru rolul din „Nepela”?

– De mică am visat ca, într-o zi, să fac piruete pe gheață și să port o rochie strălucitoare. Mi-a plăcut patinajul din copilărie. Mă tot învârteam în cerc în fața oglinzii, gândindu-mă la diferite exerciții, îmi imaginam că sunt la Jocurile Olimpice! Am început să patinez în orașul meu natal, Komarno, cred că aveam 9-10 ani.

Primul meu soț a fost antrenor de hochei. Gheață, patine, arene! Asta a făcut parte din viața mea. Azi, după 40 de ani, mă întorc pe gheață.

Ondrej Nepela (22 ianuarie 1951 – 2 februarie 1989) a fost un patinator artistic slovac care a reprezentat Cehoslovacia, campion olimpic în 1972, de trei ori campion mondial (1971-1973) și de 5 ori campion european (1969–1973).

Când și-a încheiat cariera, la doar 22 de ani, în 1973, i s-a permis să plece în Occident, iar presa locală nu a mai scris nimic despre el. Chiar și atunci când făcea turnee cu celebrul spectacol pe gheață Holiday on Ice, show-ul nu a ajuns și la Bratislava, deși a fost la Praga și la Brno.

Din 1988, fostul sportiv, care a activat și ca antrenor, a început să dezvolte probleme de sănătate. A murit la Mannheim, în RGF, la doar 38 de ani. Raportul medical a indicat cancerul ganglionilor limfatici drept cauză a morții. A suferit de SIDA.

Care este originalul, care este filmul? În stânga, Hilda Múdra și Ondrej Nepela. În dreapta, actorii Jana Nagyová și Adam Kubala. Foto: arhivă personală

Femeia despre care spune că „sunt eu, într-o versiune mai tânără”

– Îmi închipui că Nepela era un nume cunoscut în acei ani.

– Da, îmi amintesc cum așteptam emoționată în fața televizorului să înceapă transmisia de la campionatele de patinaj artistic. La acea vreme, nu erau multe alte opțiuni, doar radio, cinema și televiziune, ici și colo. Sportul era „la modă”, familia se reunea în fața ecranului, se făcea ceva de mâncare, veneau și vecinii. Cred că și la voi era la fel, nu?

– Cum ați intrat în pielea personajului?

– Acest rol de film este, după părerea mea, cel mai dificil din întreaga mea carieră. M-am pregătit doi ani, am cercetat, am citit, am urmărit materiale filmate, am întâlnit martori oculari și rude ale lui Nepela și ale doamnei Mudra.

Astăzi, din păcate, mulți tineri din Slovacia nici nu știu cine a fost Ondrej Nepela! Trist!

Am vorbit de multe ori și cu fiul ei, Pavol, la telefon sau față în față și am cules detalii despre ea. Marea mea povară este responsabilitatea față de această persoană care nu mai este în viață, dar trebuie „reînviată”, față de familia ei, față de patinatorii și antrenorii din întreaga lume.

I-am putut purta hainele în timpul filmărilor. Acest lucru nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Prima dată când am pășit în haina ei de blană am avut fiori pe șira spinării. Și un costum frumos de piele întoarsă m-a vrăjit, și, bineînțeles, bijuteriile ei, pe care familia ni le-a împrumutat.

În plus, pe parcurs, am descoperit că am multe în comun cu Hilda Múdra. Era Capricorn, ca mine. A purtat aceeași mărime de pantof și de rochie, râdea la fel de mult ca mine, se căsătorise la Bratislava în „Modry Kostolík”, biserica în care mă măritasem și eu. A fost foarte emoționant!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

– Când are loc premiera filmului regizat de Jakub Červenka?

– Anul viitor! Poate ne revedem la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano? Ce spui?

Hilda Múdra era austriacă și s-a căsătorit cu un slovac, eu sunt o slovacă care locuiesc în Germania din 1987 și m-am căsătorit cu un german. Amândouă ne-am căsătorit în aceeași biserică. Cu cât am cunoscut-o mai mult, cu atât m-am gândit că sunt eu într-o versiune mai tânără.

Jana Nagyová, aici în rolul Hildei Múdré, în filmul despre campionul olimpic de patinaj Ondrej Nepela. Foto: Profimedia

Cele mai grele scene din noul film, „raidurile securiștilor”

– A fost mai dificilă vreo scenă din film?

– Cele cu intrările grosolane ale agenților serviciilor secrete în casa ei. Când a fost clar că Nepela se gândește să plece din țară, au amenințat-o că, dacă „protejatul” nu mai aduce acasă o medalie, o vor da afară din casa în care locuia și soțul ei ar trebui să-și pregătească o lopată… Era sub presiune constantă.

Încă nu am terminat filmările! Scenele dificile urmează să vină, din aprilie. Filmez pe gheață cu Adam Kubala, care-l joacă pe campionul olimpic din 1971. Un tânăr foarte talentat! Vei auzi mai multe despre el!

Mi-au tuns părul și l-au vopsit în maro pentru rol, așa că o să „înnebunesc” puțin. Mă distrez imaginându-mi ce culoare voi alege și ce coafură!

– Dacă ați fi la Hollywood, în ce rol v-ați vedea?

– Acum? La vârsta mea? (râde). De fapt, de ce nu? Aș face un rol de emigrant slav din Orient. Sau din Europa…

– Aveți vreun mesaj pentru fanii din România?

– Îi salut pe toți fanii mei din România și le mulțumesc pentru susținerea de lungă durată.

Sper să vă placă noul film Nepela. Și nu doar filmul, ci și mesajul lui. Lupta și calea către libertatea care ne-a fost refuzată în fostele țări postcomuniste.

„Îmi place să beau un vin bun și să mă vopsesc constant”

Ce modele a avut în carieră:

Din Cehoslovacia: Emilia Vášáryova, Zora Kolíska, Sylvia Turbová, Jana Brejchová.

Din lume: Sophia Loren, Brigitte Bardot, Anna Magnani, Meryl Streep, Emma Thompson, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani și Isabelle Huppert.

Ce hobbyuri are: „Îmi place să joc golf, să înot, să citesc, să merg la cinema, la concerte, la teatru, să călătoresc, să beau vin bun și să mă vopsesc constant (râde).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Destinul tragic al lui Ondrej Nepela

Într-un interviu pentru Denik, Jana Nagyová a explicat că rolul din „Nepela” a atras-o pentru că este ca o reparație morală pentru Ondrej Nepela, care a murit abandonat și singur, la Mannheim. Multă vreme, Hilda, antrenoarea lui, nu a știut ce boală are. A venit să-l vadă când a sunat-o mama lui Ondrej, care era disperată: „Era îngrozitor de slăbit, nu putea să ridice nici măcar o cutie de pastile de pe masă. Mătușa Hilda – cum spunea Ondrej – a obținut viza datorită legăturilor ei și a sosit. L-a văzut cu o zi înainte de moartea lui. Când a murit, ea a fost cea care a aranjat înmormântarea. Au existat îngrijorări că o persoană cu SIDA era încă contagioasă, așa că l-au incinerat și abia atunci se putea întoarce în Slovacia”.

De ce s-a căsătorit la 21 de ani

Jana Nagyová este la al treilea mariaj. Prima dată s-a măritat cu Miro Kubovič, un antrenor de hochei pe gheață, cu care are o fată. Actrița a explicat, pentru portalul slovac Kultura.

M-am căsătorit la 21 de ani. Am vrut să câștig respect și distanță de oameni. Ca să mă împiedice să fiu „însuşită”. M-am gândit că, dacă voi deveni doamnă, nu mă vor mai trata așa. Dar fiica mea m-a bătut! S-a căsătorit la 20 de ani.

După decesul soțului, cauzat de o boală necruțătoare, s-a recăsătorit cu omul de afaceri german Harald Schlegel, cu care are un fiu. A urmat a treia căsătorie, cu Toni Pulm. La 43 de ani a născut-o pe Sophie Emma.

Din 1987 trăiește cu familia în Germania, la Düsseldorf. Pe lângă limbile slovacă și cehă, vorbește fluent și germana, și maghiara. La un moment dat, s-a ocupat de afaceri cu produse cosmetice, iar apoi a vândut turtă dulce.

Cei trei copii ai mei au succes în diferite profesii, de la gastronomie și industria de fitness la consultanță în afaceri. Sunt răspândiți de la Viena, prin Germania și până în Elveția. Am și trei nepoți împrăștiați prin lume. Prin Noua Zeelandă, până în Austria.

Jana Nagyová. Foto: Tereza Fojtova

Ce face actorul care l-a jucat pe „Rumburak”

Jiří Lábus, 75 de ani, comediant, voce pentru personaje de desen animat, dar și actor de teatru în roluri dramatice, cel mai bun actor ceh în rol secundar în 1994 și premiul Thalia (1997), are în spate o carieră de peste 5 decenii. La sfârșitul anilor ’70, a devenit popular grație vrăjitorului Rumburak din serialul Arabela.

Jiří Lábus, pe 28 ianuarie, la decernarea premiilor Marelui Festival al Râsului, de la Teatrul Boemia de Est, din Pardubice. Actorul a primit premiul „Geniul râsului”, „pentru umorul său inconfundabil și talentul său de a juca atât în comedii, cât și în drame”. Foto: Profimedia

Joacă și acum, la mai multe teatre pragheze, „în vreo 20 de spectacole pe lună”.

Când urci pe scenă și se aprind luminile, vezi acel public „înfometat” de acolo, îți dă atâta energie! Publicul ți-o dă și tu i-o dai înapoi.

Într-un interviu pentru Seznam Zpravy, el a declarat că s-a bucurat de „spațiu absolut nelimitat” ca actor. Vorbește despre asta în contextul în care nu are familie sau copii: „Întotdeauna am fost puțin egoist în privința asta”.

Seniorul și-a amintit cum părinții săi, arhitecți, nu l-au descurajat să studieze actoria: „Au spus: Jiříček, principalul lucru este să fii fericit în viață”.

În timp ce așteptam autobuzul, o doamnă de 50 de ani a venit la mine și mi-a spus: „Domnule Lábus, vreau să vă mulțumesc pentru copilărie”. A fost înduioșător!

El a atins în spectacolele lui subiecte sociale fierbinți, precum corupția din fotbal, într-un mod plin de umor. Am vrut să menționez și un alt subiect, și un alt tip de teatru.

„Când l-am filmat, habar nu aveam că va fi difuzat aproape în toată lumea”

Amintindu-și de Arabela, venerabilul actor recunoștea că „atunci când l-am filmat, habar nu aveam că va fi difuzat aproape în toată lumea. Eram și eu tânăr, 28 de ani. Și datorită acestui rol, oamenii mă recunosc peste tot. Sunt situații absurde. Am fost în Taiwan cu un teatru, la un templu, iar o doamnă m-a întrebat, în engleză, dacă sunt actor. Și am spus că sunt. Zicea că m-a văzut la televizor. Apoi am aflat că drepturile au fost vândute și în China. M-ar interesa dublarea chineză”.

Am citit ultimele știri pe laptop, dar nu mă interesează să am Facebook. Să scriu cuiva despre ce am mâncat la micul-dejun azi?

„Umorul ajută foarte mult. Și apoi și faptul că sunt extrem de norocos și am o conexiune grozavă cu oamenii din jurul meu. Acesta este cel mai mare dar pe care îl poate primi o persoană, să aibă oameni care îi iubesc și pe care îi iubesc. Acesta este un avantaj imens”, a mai spus actorul.

Rumburak, ieri și azi

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Cel puțin 11 morți și 30 de răniți într-un singur oraș din Ucraina bombardat de ruși în noaptea de 8 martie

Urmărește-ne pe Google News