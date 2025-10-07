În cea de-a treia ediție a acestei etape, difuzată marți, de la ora 20.30, concurenții vor păși într-un oraș în care trăiesc mulți veterani de război și vor avea parte de o misiune inedită: vor trebui să prepare un ceai tradițional, pentru a onora o familie de localnici. Asemenea soldaților vietnamezi din timpul războiului, care foloseau vechea „tehnică a gătirii orezului în mers” și preparau ceai chiar în timp ce mărșăluiau prin junglă, echipele vor fi nevoite să transporte apa și frunzele de ceai pe o cobiliță, în timp ce partenerul lor va purta o torță pentru a menține focul aprins.

Cursa se va transforma într-o adevărată probă de anduranță și atenție, pentru că la final concurenții nu doar că vor pregăti ceaiul pentru o familie de veterani, ci vor fi și puși la încercare: vor trebui să recunoască gustul autentic al ceaiului Hoang Tra, pe care l-au descoperit anterior pe Insula Ceaiului. Doar o singură cană dintre cele puse în fața lor va conține aroma originală, iar greșeala îi va obliga să reia întreaga procedură.

Aventura continuă, iar tensiunea, emoțiile și voia bună vor transforma diseară, de la 20.30, noul episod Asia Express – Drumul Eroilor într-o experiență spectaculoasă, de neratat.

Câți români s-au uitat luni, 6 octombrie 2025, la Asia Express

Schimbul de echipe de la Asia Express a adus aseară spectacol și surprize. Mult așteptatul mix între concurenți a schimbat complet dinamica cursei, generând tensiune, emoții și momente neașteptate. Noile combinații au stârnit curiozitatea telespectatorilor, iar ediția a transformat din nou Asia Express în lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

La nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, show-ul a obținut o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 26% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.2 puncte de rating și 17% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, emisiunea înregistrând 5.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2 a obținut 3.8 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. Show-ul de la Antena 1 a condus și la nivelul publicului național, pe care a înregistrat 5.4 puncte de rating și 17% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul doi, Pro TV, a obținut 4.4 puncte de rating și 13.7% cotă de piață. În minutul de aur, 21.12, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public au urmărit aventurile concurenților Asia Express – Drumul Eroilor.