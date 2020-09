“A fost o mică discuție, iar Cornelia este puțin mai impulsivă, eu sunt un om mai cerebral. Stau și gândesc înainte să scot un cuvânt, asta e. Nu știu ce să cred, vă rog să mă credeți că nu știu ce să cred.

Noi avem o căsnicie frumoasă, întotdeauna la evenimente mergem împreună, suntem împreună, să știți.

Întotdeauna am căutat ca al meu comportament să fie elegant și frumos, pentru că am o familie frumoasă. Am trecut prin multe greutăți, multe necazuri s-au abătut asupra noastră, că așa este viața.

Eu zic că finalul… vedem despre ce este vorba”, a mărturisit Aurel Pădureanu la Antena Stars.

“Nu mai dormim împreună din luna aprilie”

“Eu și Aurel ne-am tot certat, eu sunt mai impulsivă, mai repezită, mă știe toată lumea, așa că am decis să liniștim lucrurile și să luăm o pauză.

Nu mai dormim împreună din luna aprilie, locuim în vila închiriată din Bragadiru la etaje diferite, fiecare e cu camera lui, nu vorbim, nu mâncăm la aceeași masă. Nu se pune încă problema divorțului, om mai vedea”, a spus artista recent.

Citeşte şi:

Ana Baniciu a scăpat la limită de carantina din Italia. ”M-am întors la fix”

Avocatul lui Mihai Mitrache, despre procesul în care a intervenit Nicușor Dan: “Era un om nedreptățit, a sărit să ajute. Nu a stat pe gânduri, nu a întrebat cine e”

INTERVIU. Deși sunt prevăzute în Constituție, 70% din primării nu acordă ajutoare pentru elevi. “Dispreț generalizat”

PARTENERI - GSP.RO Detaliile neobservate i-au băgat în sperieți! Tu ce vezi de fapt în aceste imagini?! Nimeni nu s-a prins

PARTENERI - PLAYTECH Bianca Drăgușanu, strânsă de gât de Alex Bodi și agresată de prietenul lui! Imaginile VIDEO sunt șocante! La ce e supusă vedeta

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2020. Săgetătorii fac schimbări inspirate mai puțin înclinate spre ordine

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"