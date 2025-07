Beach, Please! 2025 are loc în perioada 9-13 iulie la Costinești, pe litoralul românesc, festivalul fiind organizat an de an de Selly. Ieri, la ora 19.00, porțile s-au deschis, iar tinerii s-au arătat nerăbdători pentru a intra în incinta festivalului.

Au alergat spre intrarea unde, cu brațele deschise, i-a așteptat Selly. În imaginile postate pe paginile oficiale de Facebook, Instagram și TikTok ale festivalului, momentul intrării a fost surprins, zeci de mii de persoane luând cu asalt spațiul amenajat special.

„Ești pregătit să îți trăiești libertatea? ⚡️”, a fost mesajul lansat în dreptul clipului de pe Instagram cu primii tineri care au intrat în festival.

Artiști români la Beach! Please ziua 0

În ziua 0 au avut loc și primele show-uri de la Beach! Please 2025. Rareș Mariș a susținut un concert pe una dintre scene, iar momentul cel mai așteptat a fost interpretarea piesei „Cel mai fericit de pe pământ”. Tinerii din public au fost în delir.

Un alt moment așteptat a fost cel susținut de Șatra Benz, care a avut o reprezentație specială.

Rapper-ul Swae Lee la Beach! Please 2025

Poate cel mai așteptat show al serii a fost cel al rapper-ului american Swae Lee. Primit chiar de Selly la festival, acesta a urcat pe scenă alături de mai mulți prieteni și dansatori și a cântat în uralele publicului. Zeci de mii de tineri au cântat în același moment cu el, au sărit și au dansat.

Swae Lee i-a și mulțumit lui Selly pentru invitația la festival. Cei doi s-au îmbrățișat în repetate rânduri și chiar au petrecut puțin timp în culise, schimbând câteva cuvinte.

După ce în mediul online s-a vorbit foarte mult despre artiștii străini care vor cânta pe scena „Beach, Please! 2025”, dar și despre banii pe care i-a cheltuit Selly pentru a-i putea aduce pe aceștia în România, vedeta a discutat în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, de la PRO TV, despre bugetul pe care l-a avut.

„Sincer, cred că mai important decât suma e faptul că noi am adus exact ce și-a dorit comunitatea noastră, în limita a ceea ce am putut acomoda în buget. Iar bugetul e, într-adevăr, cel mai mare buget de line-up adus vreodată de orice eveniment în România. E 10 milioane de euro bugetul de artiști internaționali. Avem 20 de artiști, deci cumva e media cam jumătate de milion pe cap de artist”, a spus Selly, după ce a fost întrebat de Shurubel care a fost investiția din 2025 în festivalul „Beach, Please!”.

Programul pe zile al festivalului Beach, Please! 2025

Joi, 10 iulie

Young Thug

Yeat

Swae Lee

Lancey Foux

Lazer Dim 700

TWXN

Killa Fonic

Adi

Andia

Andrew Barabancea

Arkanian

Babasha

Blind Date

Calinacho

Cezar Guna

Cojo

Deny B2B U Gin

DJ Ioniță

Du Mad

DZWS

Eva Timush

Ghosty Punk

Gridan

HVNDS

IDK

Mentol

MGK666

M.G.L.

Rava

Ryaa

Sebbastian

Serotone

Spania 99

Tony One

Tussin

Yny Sebi

Vineri, 11 iulie

21 Savage

Destroy Lonely

Lil Tjay

Rick Ross

Cash Cobain

Alduts Sherdley

Alina Eremia

Amuly

Andrew Dum

Andrew Maze

Azteca

Berechet

Blanco

Brokn

Dizo

DJ Andi

DJ Vndrei B2B Dulka

Erika Isac

Exposure

Gheboasă

Hrisq

Kara Belea B2B DJ Andi

La Familia

Leno

Manuel Riva

M.G.L.

Oscar

Paraziții

Prny & Lu-K Beats

Puya

Rafoo

Rava

Ruxit

Sarba & Ray

Supernova

Surprise anniversary performance

Sâmbătă, 12 iulie

A$AP Rocky

Lil Baby

Lil Tecca

Nav

Nle Choppa

Lil Pump

Albert NBN

AlbWho

Alex Velea B2B Antonia

Aour

Bad & Boujee

Badd G

Candyboii

Celia

Cosmin Richea

Cristi Stanciu

Eugenia Nicolae

Ian

Ifrim

Marko Glass & Bvcovia

Milian

Nicole Cherry

Nouă Unșpe

OG Eastbull

Oscar

Pado & Belu

Petre Ștefan

Șapte

Simiz

Slazar

Solomon

Ștefan Costea & George Pitariu

Duminică, 13 iulie

Ken Carson

Ferg

Denzel Curry

Key Glock

Nettspend

Inna

Alex Velea x Smiley x Connect-R

Andre Rizo

Antonia

Aris & Edi

Aztexa

Bitză

Bruja

Deliric

DJ Nasa

Doc

El Nino

Gojira

Guess Who

Ian

Jay Ko

Kaisser

Kamelia

Marko Glass & Bvcovia

Petre Ștefan

Rareș

Reman

Robi

Tania Nova

Tomi Marfă

Vlad Dobrescu

Vlad Flueraru