Ce i-a interzis Gabi Bădălău Biancăi Drăgușanu? Recent, omul de afaceri a lămurit motivul pentru care aparițiile sale publice alături de Bianca Drăgușanu au devenit tot mai rare și a explicat că nu își dorește sub nicio formă expunere.

„Nu-mi doresc sub nicio formă să fiu vedetă. Și nici influencer. Nu-mi doresc să apar în presă. Am multe de făcut, trebuie să fiu liniștit să-mi termin treburile. Dacă ar fi vreo problemă, o discut în instanță. Vreau să trăiesc pentru copiii mei, pentru familia mea și să fac lucruri bune pentru ei”, a declarat el pentru Cancan.

Regula încălcată de Bianca Drăgușanu

Totodată, Bădălău a dezvăluit că a avut o discuție clară cu Bianca Drăgușanu despre expunerea în mediul online, iar blondina s-a conformat fără să comenteze. „Mie îmi face rău orice expunere. Am vorbit cu Bianca să nu mai posteze poze din vacanțe sau altele cu noi”, a mai spus afaceristul.

Totul până acum, când Bianca Drăgușanu a publicat pe pagina ei personală de Facebook, unde are peste 155.000 de urmăritori, o imagine de familie. Ea apare alături de Gabi Bădălău, dar și de Sabina, sora lui, care e însărcinată, dar și de alți apropiați.

Se pare că toți au luat parte la un eveniment important, Sabina a aflat că va deveni mamă de băiat, așadar Gabi Bădălău va avea un nepoțel. Poza pare să încalce dorința lui Gabi Bădălău de a avea o viață discretă.

„Despre fericire ❤️#sabina #babyshower #happiness #ontheway #monato #babyboy”, a scris Bianca Drăgușanu în dreptul imaginii, care a fost realizată chiar la restaurantul familiei Bădălău.

Bianca Drăgușanu l-a prins pe Gabi Bădălău că o înșela

Invitată în urmă cu câteva luni în podcastul lui Bursucu, Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și despre momentele dificile prin care a trecut alături de Gabi Bădălău. Vedeta a recunoscut că a fost înșelată de mai multe ori de partenerul său, dar a subliniat că între ei există încă o legătură puternică.

„Nu o dată, de mai multe ori!”, a spus Bianca, referindu-se la infidelitățile lui Gabi Bădălău. Aceasta a relatat unul dintre momentele delicate prin care a trecut, când l-a prins pe iubitul ei înșelând-o. Deși a fost o situație dureroasă, Bianca a vorbit cu umor și ironie despre această experiență.

„Era în deplasare peste drum, că s-a dus în apropiere. Am așteptat să se termine ce începuse…”, a glumit Bianca. „Am trecut, la un moment dat, când eram eu adolescentă, acum un an-doi, printr-o situație în care, peste drum, la niște vecine, mi-am uitat iubitul acolo și m-am dus să-l recuperez. Am stat la ușă până s-a terminat «tenisul» și, după ce a terminat «tenisul», l-am luat acasă să facem… «tenis»”, a spus ea râzând. Bianca Drăgușanu a continuat să povestească și a declarat că Gabi Bădălău a fost cel care i-a recunoscut la un moment dat o parte din greșelile făcute.

Gabi Bădălău a recunoscut că a înșelat-o pe Bianca

„Hai să-ți explic, există mai multe situații… Situații în care vrei să te lași prins, situații în care poți să faci și să nu te știe nici vântu nici pământu, și situații pe care le faci la vedere, care oricum nu sunt ceea ce par – te afișezi, defilezi fără să se întâmple absolut nimic. Eu le-am trăit pe toate. Eu le-am trăit pe toate. Și cu afișatul, și cu prinsul și cu neprinsul, că m-a și înșelat fără să-mi dau seama. Nu s-a întâmplat decât o dată sau de două ori, că după aia mi-a zis singur fără ca eu să-l întreb.

Adică… «Mai știi tu atunci când eram noi în parcare la Mariott și tu ai venit și ai zis arată-mi telefonul și eu am luat-o la fugă? Păi, știi de ce-am luat-o la fugă?». Fix în momentul ăla îi scria aia cu care plecase, cu care fusese. Asta cum o numești? (…) El mi-a povestit după un an, că cică s-a prescris, și din nou m-au luat nervii. Eram noi într-un moment liniștit al nostru și mergeam spre munte în mașină și, na, două ore jumate trei, cât a durat drumul, povesteam chestii și-mi zice – «Aaaa, mai știi tu atunci când am luat-o eu la fugă prin parcare și… Eu deja mă înverzisem la față, eram transformată. Zic: «Serios?» «Și mai știi tu când mi-ai cerut telefonul și mi-ai zis arată-mi cine-ți scrie, iubire? Păi, fix aia se-ntâmpla»”, a povestit Bianca.

