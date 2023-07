Bianca Neagu avea doar 7 ani când juca în telenovela românească de la Acasă TV, „Numai iubirea. Ea a reușit să cucerească rapid inimile telespectatorilor datorită inocenței sale.

Bianca Neagu, cunoscută pentru rolul său în telenovela românească de succes „Numai iubirea”, s-a căsătorit recent, anunță Click!. Actrița a spus „DA” și este mai fericită ca niciodată alături de partenerul ei.

După terminarea filmărilor, actrița a fost mereu discretă în ceea ce privește viața sa personală, dar acum a dorit să împărtășească această bucurie cu fanii săi, postând pe rețelele de socializare câteva imagini de la eveniment și exprimându-și recunoștința și fericirea pentru această nouă etapă în viața sa.

„Daaa, m-am căsătorit! Vă mulțumesc pentru urări”, a declarat tânăra actriță pentru sursa mai sus-menționată.

Bianca Neagu și Alin sunt împreună de aproximativ 10 ani, iar momentan au făcut doar cununia civilă. Tot în acest an, ei vor face și cununia religioasă. „Da, este tot Alin, el e soțul meu. După o relație frumoasă de aproape un deceniu, am trecut la o nouă etapă din viața noastră și suntem foarte fericiți. Momentan a avut loc doar cununia civilă, urmând ca petrecerea și cununia religioasă să aibă loc tot anul acesta. Suntem în plin proces de organizare“, a spus Bianca.

Bianca Neagu nu a renunțat la actorie. Cu ce se ocupă în prezent

În urmă cu mai mulți ani, Bianca Neagru spunea că nu a renunțat la actorie. „A trecut foarte mult timp de la Numai iubirea. Mă ocup cu mai multe lucruri, termin masterul pe logopedie. Nu am renunţat la actorie, este o pasiune a mea şi aş vrea să rămână aşa, să facă parte mereu din mine.

Dar am vrut să merg şi pe partea asta de logopedie. Îmi plac foarte mult copiii, îmi place să lucrez cu ei pentru că avem o chimie aparte. Îmi doresc şi eu copii, însă momentan sunt tânără, oamenii nu-mi dau vârsta pe care o am. De șase ani şi jumătate am o relaţie cu Alin Croitoru, el fiind artist vizual.”

