Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces cu Antena 1. Câte mii de euro trebuie să plătească drept daune

La scurt timp, între chefi și postul TV a pornit un adevărat război, astfel că au fost deschise mai multe procese prin care atât Antena 1 îi dădea în judecată pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, cât și invers.

Cei trei bucătari câștigaseră toate procesele până acum

Până acum, cei trei bucătari celebri au câștigat toate procese, însă de această dată se pare că instanța a dat dreptate postului TV! Astfel, Antena 1 a reușit să obțină o primă victorie împotriva unuia dintre cei trei chefi.

Potrivit jurnaliștilor de la Pagina de Media, Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces cu Antena 1. Mai exact, acela în care este acuzat că a denigrat postul de televiziune la care a lucrat. În luna martie a anului 2024, celebrul bucătar afirma într-un interviu pentru Cancan că nu și-a primit salariul pentru ultimul sezon „Chefi la cuțite” pe care l-a filmat.

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare. Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor”, afirma, printre altele, Cătălin Scărlătescu.

Toți cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ajungeau apoi la PRO TV, în emisiunea MasterChef, care i-a făcut celebri în urmă cu foarte mulți ani și în care debutau în televiziune.

Cătălin Scărlătescu, daune de 10.000 de euro

Deși avocații vedetei au afirmat în instanță că declarațiile lui Cătălin Scărlătescu sunt o expresie a dreptului la liberă exprimare, că interviul a avut loc după încetarea contractului și că anumite clauze ar fi nule, celebrul bucătar a pierdut procesul și ar trebui să plătească suma de 10.000 de euro drept daune.

„Antena doar afirmă că i-a fost afectată imaginea, dar nu aduce vreo dovadă că a suferit vreo consecinţă negativă de orice natură”, se arată în cele spuse de apărare.

Sursa citată mai notează că bucătarul celebru ar fi încălcat două clauze din contract care erau valabile chiar și după ce el a plecat de la postul de televiziune.

„Autorul se obligă să nu discrediteze prin declaraţii sau orice altă atitudine ori modalitate, individual sau colectiv, persoanele din conducerea beneficiarului sau pe beneficiar ori companiile care formează trustul media”, se arată în motivarea instanței.

Decizia prin care Cătălin Scărlătescu a pierdut procesul cu Antena 1 și are de plătit 10.000 de euro drept daune a fost anunțată pe 4 august 2025 și nu este definitivă, astfel că vedeta poate face apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Din câte se pare, Antena 1 a cerut 5.000 de euro pentru că vedeta nu a respectat obligaţia de a anunţa postul TV înainte de acordarea interviului şi încă 5.000 de euro pentru defăimarea societăţii şi a emisiunii „Chefi la cuţite” prin declaraţiile date.

„Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 10.000 de euro, echivalentul în lei la data plăţii, cu titlu de despăgubiri. Respinge, în rest, cererea ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiată cererea pârâtului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, a precizat instanța.

