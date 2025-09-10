Juratul de la MasterChef și actrița s-ar fi despărțit în urmă cu mai multe luni, însă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat acest lucru până în prezent. Cu toate acestea, Cătălin Scărlătescu și-a petrecut toată vara alături de o altă femeie, pe care o cheamă Elena.

Juratul de la MasterChef are deja o nouă iubită

Din câte se pare, tânăra este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM), iar în ultimele luni a fost văzută destul de des alături de Cătălin Scărlătescu. Noua iubită a juratului de la MasterChef ar avea 27 de ani și este din Focșani, după cum notează jurnaliștii de la Cancan.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formau un cuplu de peste trei ani, iar anul trecut ei au vorbit de mai multe ori despre nuntă. Însă până la urmă relația lor se pare că a ajuns la final, chiar dacă niciunul dintre ei nu a confirmat sau infirmat acest lucru.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru

Potrivit surselor contactate de Libertatea, cele două vedete s-ar fi despărțit în urmă cu mai bine de patru luni. Iar în vara acestui an, pe rețelele de socializare au apărut unele fotografii în care juratul de la MasterChef apare la mare alături de Elena, noua lui iubită.

În luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.

