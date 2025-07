Andrei Lemnaru este deja cel mai controversat și comentat concurent de la Insula Iubirii 2025. Acesta este o fire deschisă, așa că nu a avut nicio reținele în a dezvălui detalii despre subiectele mai sensibile din viața lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Este vorba despre intervențiile estetice și problemele legate de jocurile de noroc. Andrei Lemnaru nu se ascunde când vine vorba despre aspectul său fizic. Concurentul de la „Insula Iubirii” a recunoscut că a trecut prin mai multe operații estetice.

”Am și eu operații estetice. Liposucție, Skin Tightening, High definition, Ginecomastia, dar nu prea se văd, aia e problema. Nu s-au prins de mine.”, a spus Andrei Lemnaru la Antena 1.

Concurentul a dezvăluit și că Ella, partenera sa de la „Insula Iubirii”, a făcut mai multe intervenții estetice în aceeași perioadă cu el.

”Și Ella are intervenții, am fost în aceeași perioadă. Și-a pus implanturi, Skin Tightening, High definition, liposucție 360. Am făcut până să venim la Insulă, special pentru nuntă.”, a mai spus Andrei Lemnaru.

Recomandări Piedone a fost demis de la șefia ANPC de premierul Ilie Bolojan după ancheta DNA. Cine preia funcția

De asemenea, Andrei a recunoscut că s-a luptat cu dependența de jocurile de noroc și că a ajuns să piardă sume fabuloase de bani.

”Făceam bani pe care nu visam că o să îi fac vreodată. În 12 ore să pierd o sumă de… cel mai mult am pierdut 25.000 lei într-o noapte. La aparate nu câștigi! Nu sunt făcute să câștigi!”, a declarat Andrei, la Insula Iubirii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE