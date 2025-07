O vară incendiară. O vară în care temperaturile depășesc cotele cunoscute. Un show mai fierbinte ca niciodată! Concurenți deciși să-și testeze relațiile. Ispite care știu cum să întoarcă toate privirile și care pot să-i facă pe cei din jurul lor să se simtă cu adevărat bine.

Sezonul 9 Insula Iubirii începe din 21 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar serile de luni, marți și miercuri se anunță a fi unele în care toate calendarele vor fi ocupate! După ce în ultimele săptămâni, ispitele masculine și cele feminine au fost prezentate, iar telespectatorii au avut șansa să le cunoască mai bine prin primele interviuri, zilele acestea au fost destinate cuplurilor.

Francesca Sarao și Cristi Pungă, Maria și Marius Avram, Bianca Dan și Marian Grozavu și Isabel și Claudiu au completat spațiile unei liste atât de așteptate și discutate! Ella Vișan și Andrei Lemnaru sunt cei doi care completează tabloul comentat de o țară întreagă.

Relația dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru

Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt. Vin în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!

Ce se va întâmpla cu cei doi tineri? Cum se va creiona fila aceasta trăită în Thailanda? Va fi Insula Iubirii locul care le va oferi direcția de care au nevoie? Vor pleca împreună sau separat? Timpul va spune! Insula Iubirii începe din 21 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Nu ratați un sezon ce nu va putea fi uitat curând!

Când începe oficial „Insula Iubirii” 2025

Din 21 iulie 2025, fenomenul „Insula Iubirii” revine la Antena 1! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

„În fiecare an, înainte de premiera primului episod, atât prietenii, cât și cei din social media au o singură întrebare pentru mine: «Când se lansează Insula?». Niciodată nu mi-e ușor să țin acest secret și mă bucur când vine clipa în care le putem dezvălui! Acum, în sfârșit, putem vorbi despre data lansării sezonului 9 și sunt extrem de încântat.

Vă garantez că serile voastre vor deveni, încă o dată, oportunitatea perfectă pentru a vă strânge cu apropiații și a petrece vreme în fața televizoarelor. Abia aștept să vedeți trăirile puternice ale concurenților și să rezonați, să comentați, dar mai ales să vă implicați alături de noi în poveștile acestui an, petrecute în Thailanda”, a spus Radu Vâlcan, prezentatorul formatului fenomen.