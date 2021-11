În anul 2007, Cristi Borcea era acționar al clubului de fotbal Dinamo. Pe atunci, afaceristul l-a rugat pe Jean de la Craiova să-i compună un imn pentru echipa lui. Astfel, maneaua „Dinamo” a luat naștere, toți dinamoviștii știau versurile piesei compuse special de Jean de la Craiova.

„Vine, vine Borcea cu spartanii /Fug toți miliardarii /Vine, vine Borcea să ia cupa să distrugă Europa. /Vine, vine Borcea cu spartanii /Și distruge toți dușmanii /Și mai are acum un singur dor, Liga Campionilor”.

Pentru această piesă, Cristi Borcea l-a plătit pe Jean de la Craiova. Acum, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prezentatoarea l-a avut ca invitat pe artist și l-a întrebat câți bani a primit pentru maneaua compusă la cerere.

„Când primești o comandă, plătești. A fost nu mult, dar a fost. Nu e zgârcit, dar fiind că și eu eram înfocat suporter, nu puteam să-i spun atât vreau. Cred că i-ar trebui o melodie cât mai curând și echipei actuale, poate le poartă noroc.

Un imn să-i îndemne și o să vezi că intră să joace în Champions League. Ceva, ceva mi-a dat, dar cred că a fost frumoasă melodia, le-a plăcut, le-a purtat noroc. Am fost întrebat cu ce echipă țin, cu echipa națională. Să fii român din cap până în picioare!”, a declarat Jean de la Craiova în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„Am pierdut și 30 de milioane”

Pe lângă marea lui pasiune pentru muzică, Jean de la Craiova este și un împătimit al jocurilor de noroc, dar spune că nu este dependent. În 2007, de supărare că nu a câștigat la Loto, a compus „Loto maneaua”. De-a lungul anilor, în presă s-a vehiculat că a pierdut sume mari de bani la jocurile de noroc. În emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Jean de la Craiova a clarificat și acest subiect.

„Nu sunt dependent. Acum nu am mai intrat că sunt restricții. Înainte preferam să merg să mă relaxez decât să merg în club sau în alt loc. Cu pierderile… eu am fost calculat. Eu plecam cu o sumă, dacă câștig bine, dacă nu, ăștia sunt. Am pierdut și 30 de milioane. Mă relaxam acolo.

Cu nașul Oneata, el nu a jucat niciodată păcănele. El juca cazino și nu mă puteam apropia de jocurile lor. Acolo trebuie să fii barosan. Eu aveam o sumă cu care mergeam, nu mă duceam să mă împrumut, cum se mai întâmplă. Dependent nu sunt, că trebuie să fiu un om echilibrat și cu capul pe umeri”, a mai declarat artistul.

