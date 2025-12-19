CTP: „Se deschide perspectiva de aur a recuzării tuturor magistraților care au protestat”

Jurnalistul a scris despre faptul că Raluca Moroșanu a primit prima pedeapsă după ce a semnalat neregulile din CAB și a indicat-o drept responsabilă pe Lia Savonea, cea care conduce Înalta Curte de Casație și Justiție, dar despre care se spune că influențează întreaga justiție din România.

„Dacă ceva se poticnește, Justiția Savonea are soluții. Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a îndrăznit să fluiere în biserica cultului Savonea, a fost recuzată dintr-un complet, la cererea avocatului inculpatului, pe motiv că judecătoarea Moroșanu nu garantează imparțialitatea, dat fiind că a apărut la Recorder. Cererea a fost imediat acceptată și operată”, a comentat CTP joi, 18 decembrie.

„Se deschide astfel perspectiva de aur a recuzării tuturor magistraților care au protestat într-un fel sau altul, solidarizându-se cu doamna Moroșanu. Căci Justiția Savonea acționează, în vreme ce președintele Dan se pregătește pentru sesiunea de comunicări de luni, de la Cotroceni”, a adăugat el.

Gazetarul s-a referit aici la faptul că președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în justiție la o discuție fără limită de timp la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

De la ce a plecat totul: Magistrații au decis să vorbească, iar judecătoarea Raluca Moroșanu a spus de față cu șefii că lucrează în teroare

Amintim că Recorder a publicat marți, 9 decembrie, un film care a expus, prin mărturii din interiorul sistemului, modul în care anchete sensibile sunt blocate în justiție, iar multe dosare de corupție sunt îngropate. În materialul video au fost citate și articole din Libertatea pentru a susține declarațiile magistraților intervievați, unii dintre ei sub protecția anonimatului.

Două zile mai târziu, Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală de la Curtea de Apel Bucureşti, a întrerupt conferința de presă organizată de șefii ei la CAB și a confirmat neregulile și presiunile la care sunt supuși judecătorii din instituție, dezvăluite de judecătorul Laurenţiu Beşu, dar și de alți magistrați, sub protecția anonimatului.

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face. Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a adăugat ea.

Judecătoarea nu a explicat însă cine o terorizează, iar după ce și-a terminat discursul, care a durat puțin peste un minut, a părăsit sala.

În acest timp, lângă Raluca Moroșanu era chiar preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, care nu a schițat niciun gest.

În replică, CAB a anunțat că „potrivit unor informaţii care au exprimat îngrijorare în spaţiul media faţă de trecutul profesional al judecătorului Beşu”, cel care a făcut asumat dezvăluirile în filmul Recorder, acesta a fost timp de 5 ani ofiţer la „Doi şi-un sfert”, structura de informații din MAI, cunoscută sub numele DGPI.

Lia Savonea, un magistrat cu decizii vehement contestate

Judecătoarea Lia Savonea, care conduce Curtea Supremă din vara acestui an, dar despre care se spune că, de fapt, conduce din umbră toată justiția din România, s-a remarcat prin mai multe decizii controversate în ultimii ani.

Una dintre ele a fost anularea condamnării definitive la aproape 14 ani de închisoare pentru omor în cazul lui Mario Iorgulescu, care a condus mașina beat, drogat și cu viteză și a omorât un șofer.

O altă decizie de neînțeles pentru opinia publică a fost condamnarea unui bărbat pentru viol la opt luni de închisoare, însă cu suspendare. Victima a fost nepoata lui în vârstă de 13 ani, iar Lia Savonea și-a justificat decizia spunând că fetița și-a dat consimțământul.

Tot Lia Savonea a decis că rechizitoriul în Dosarul Revoluției, în care a fost judecat Ion Iliescu, a fost neconform, iar până la urmă fostul președinte al României a murit și nu a mai suportat rigorile legii.

În plus, ea a votat împotriva tăierii pensiilor speciale ale magistraților, iar Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția pe care o conduce de câteva luni, a atacat de două ori la Curtea Constituțională legea asumată de Guvernul Bolojan în Parlament.

În acest context, Libertatea a dezvăluit pe 27 noiembrie că Lia Savonea va primi drept locuință de serviciu un apartament cu 5 camere în centrul Bucureștiului.

Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare" 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun"
Monden

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă". Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant"
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani"
Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice"
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
