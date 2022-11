Invitată la podcastul lui Radu Țibulcă, Andreea Bălan a vorbit despre câștigurile artiștilor din muzică. Cântăreața a dezvăluit că Delia cere 15.000 de euro pentru un concert, însă suma pe care o vrea este justificată. De asemenea, Andreea nu înțelege cum alți cântăreți cer mulți bani pentru un concert, însă nu fac și spectacol pe scenă.

„Păi Delia când cere 15 mii la un concert vine cu toată infrastructura de la Sala Palatului. Vine cu decorul, vine cu dansatorii, vine cu toate. (…) Dacă tu ceri trei mii și te prezinți pe scenă singură sau cu trei instrumentiști și nu faci nimic, cânți trei piese cunoscute și restul necunoscute, după aia nu te mai cheamă”, a subliniat Andreea Bălan.

Fosta soție a lui George Burcea a declarat că ea cere mai puțini bani decât alți artiști, însă aceasta este strategia ei.

„Prețul meu la concerte a fost sub valoarea a ceea ce eu am oferit. Eu cred că noi suntem plătiți cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit. Pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2.000 de lei. Cât să luăm noi la concert? Câteva mii: două, trei, patru mii, cinci mii, cât să iei? Afară, normal că ceilalți au sute de mii pentru că și traiul este la alt nivel. Hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. Nu ai cum să ceri 30 de mii pentru un concert. Ce oferi tu pentru banii ăștia? Că acolo se pune problema”, a afirmat Andreea Bălan, relatează unica.ro.

Pentru a se menține pe piață, vedeta din juriul de la „Te cunosc de undeva!” a explicat ce strategie a adoptat pentru a fi chemată din nou la concerte.

„Eu întotdeauna am cerut un pic sub valoarea pe care am oferit-o pentru ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme. Să zică, wow, dar ce show mi-a dat fata asta și nu m-a usturat buzunarul, o mai chem și data viitoare. Asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte. Și ani de zile am fost numărul unu la vânzări pe concerte. Cinci ani la rând. Și eram peste tot, în toată țara”, a explicat artista.

