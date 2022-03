Pentru un concert de 45 de minute, Theo Rose câștigă aproape 4.000 de euro, scrie Spynews. Cântăreața nu merge aproape niciodată singură la evenimente, iar de multe ori mai câștigă bani și din dedicații. Invitată în cadrul unui podcast, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a povestit că are bani strânși, însă nu vrea să îi investească, pentru că ea este cântăreață și nu se pricepe la afaceri.

„Eu pe părinții mei nu i-am lăsat niciodată să se bage, am semnat contracte de capul meu, după ce am făcut 18 ani. Mai și scria că trebuia să consult un avocat și eu nu consultasem pe nimeni. Pentru mine, ce se întâmplă muzical, e gratuit cumva. Sunt convinsă că e vorba de business. Și eu fac bani, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi permit lucruri la care înainte doar visam, dar nu-mi pasă de partea asta de business și de bani. Am bani strânși și nu fac nimic cu ei. «Lasă că e pandemie, ce să faci». De ce să investesc dacă nu sunt afaceristă?! Eu acum sunt cântăreață, nu știu să fac afaceri”, a spus Theo Rose.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Vedeta nu face bani doar din muzică, ci și din campaniile publicitare pe care le are pe rețelele de socializare. La un moment dat, Theo Rose a dezvăluit care sunt sumele pe care le cere pentru postările pe Instagram.

„Pe feed costă (n.r. – postarea) 950 de euro, o serie de instastory plus tag pentru client costă 500 de euro, un video pe feed e 1.200 de euro și o postare pe feed e 950 de euro”, a declarat cântăreața recent.

GSP.RO Un model Playboy, fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, declarații spectaculoase: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Ce a vorbit Putin la telefon cu Erdogan. E CRUCIAL ce i-a zis!

Observatornews.ro Vladimir Putin și-ar fi concediat întreg personalul de frică să nu fie otrăvit

HOROSCOP Horoscop 18 martie 2022. Scorpionii trebuie să se detașeze de problemele complexe, ca să poată înțelege ce au greșit

Știrileprotv.ro Ucraina își schimbă strategia de apărare după 3 săptămâni de război

Telekomsport Specialistul american care anunţă următoarea ţară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă"