Recent, Romanița Iovan a fost invitată la emisiune Danei Săvuică, „Ego Life”, unde a venit însoțită de fiul ei, Albert, în vârstă de 17 ani. Celebra creatoare de modă are numai cuvinte de laudă la adresa băiatului său, care este un adolescent cu mult bun simț și crescut cu multă iubire.

Albert este fiul pe care Romanița îl are din mariajul cu Adrian Iovan, pilotul mort într-un accident aviatic din Munții Apuseni, în anul 2014.

Creatoarea de modă pune mare accent pe educația lui Albert, astfel că adolescentul învață la o școală privată din București. Romanița Iovan nu și-a ajutat niciodată copilul la teme și acesta nu a făcut niciodată meditații.

Albert învață la British School și știe ce eforturi face mama sa pentru a-l ține la această școală, care nu este deloc una accesibilă. „Nu am făcut meditații niciodată, dar știu că școala mea costă 25.000 de euro pe an”, a spus adolescentul, potrivit playtech.ro.

„Jumătate de milion îl costă școală lui în total, investiția în educație este cea mai importantă, nu mașină, nu casă”

În fiecare an, Romanița Iovan plătește 25.000 de euro pentru școala fiului ei și crede că va ajunge la 500.000 de euro cu totalul cheltuielilor pentru educația lui Albert.

„El e la British School, investiția în educație e cea mai importantă, contează că e acolo, cum îl educă și etc. E la British School de 13 ani. Am început cu 15.000 la creșă.

Jumătate de milion îl costă școală lui în total, investiția în educație este cea mai importantă, nu mașină, nu casă. Eu nu am făcut niciodată lecții cu el, nici când era mic, nici când era mai mare”, a spus Romanița Iovan, în cadrul emisiunii „Ego Life”.

Cum și-a ținut Romanița Iovan copilul departe de vicii

Creatoarea de modă s-a implicat foarte mult în creșterea fiului ei, astfel că Albert nu a fost atras de vicii. Adolescentul nu consumă alcool sau substanțe interzise și nici nu fumează.

„Contează educația, contează foarte mult să vorbești cu copilul, să-i explici ce este bine și ce nu este. Albert nu a văzut în casă să fumez, să beau alcool sau alte instrumente care dau o stare de bine. La mine starea de bine este dacă ascult o muzică, dacă dansez în mijlocul covorului. Sau fac sport și mă uit la un film.

Apropo de educație, Albert spune bună ziua și unui om de pe stradă care mătură. Dacă s-a întâlnit cu o fată, s-a dus și i-a cumpărat un buchet de flori înainte. Important este să petreci timp cu copilul tău. Asta s-a întâmplat și se întâmplă în continuare în cazul nostru.

M-am ocupat de Albert, am petrecut timp cu el. La mine nu a fost situația să mă duc la muncă și să mă întorc când copilul dormea. Am serviciul în aceeași locație în care am și locuința. Oricum ar fi fost, eu mi-am creat toate condițiile astea, pentru a fi apropiată de copilul meu. Controlul asupra copilului trebuie să fie în sensul bun. Dacă se întâmplă ceva rău, eu trebuie să fiu prima persoană pe care o sună”, a conchis și mama lui, Romanița.

Și Albert a completat: „Mă uit la mama cum m-a crescut ea pe mine. Eu nu stau să mă gândesc să nu fac diverse chestii, doar că așa zice mama”.