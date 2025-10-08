Oana Roman a trecut printr-o experiență neplăcută și a decis să împărtășească totul cu urmăritorii ei pentru a-i ajuta atunci când vor să facă comenzi internaționale. Vedeta a apelat la o fată din Anglia pentru a cumpăra un produs greu de găsit în România, însă firma de curierat internațional care trebuia să îi livreze coletul a surprins-o neplăcut.

Deși produsul avea valoarea de 114 lire, curierul a taxat-o ca pentru un produs de 150 de lire, aplicând TVA, ceea ce a făcut ca Oana Roman să plătească practic dublu. Vedeta a tras un semnal de alarmă pentru fanii săi, sfătuindu-i să fie foarte atenți atunci când comandă produse din străinătate pentru a nu trece printr-o experiență similară.

Cât a plătit Oana Roman pentru coletul din Anglia

„În primul rând, vă spun să nu vă comandați niciodată nimic din Anglia care să vină în România prin DHL, pentru că o să plătiți produsele de două ori. M-a ajutat o fată din Anglia să îmi cumpăr niște teniși pe care nu îi găseam nicăieri. Surpriza este că ea, drăguță, i-a trimis cu DHL. Am plătit 50 de lire transport, în condițiile în care adidașii costau 114 lire și după ce au făcut actele, cei de la DHL mi-au cerut taxe vamale, TVA și transport, încă o dată, în valoare de 100 de euro. Practic, ei au hotărât că valoarea declarată a produsului este de 150 de lire, deși le-am trimis factura care arăta negru pe alb prețul tenișilor de 114 lire. Astfel încât, valoarea fiind de 150 de lire, mi-au aplicat TVA și taxe vamale în plus. Fără transportul de acolo în România, care m-a mai costat pe mine 50 de lire. Cert este că pentru o pereche de teniși care au costat 114 lire, am plătit 50 de lire transport și ei mi-au mai cerut 500 de lei TVA taxe vamale. Practic, i-am plătit dublu și ceva. O bătaie de joc!”, a spus Oana Roman.

Oana Roman a subliniat că astfel de situații sunt frustrante și poate fi ușor de evitat dacă oamenii verifică cu atenție condițiile curierilor internaționali.