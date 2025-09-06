Întrebat ce înseamnă Bianca Drăgușanu pentru el, Cătălin Botezatu a răspuns fără rețineri. „Bianca e altceva. Uite că a fost material de presă pentru voi atât timp, s-a mâncat multă pâine de pe urma ei. Asta denotă că a știut să-și managerieze imaginea, e inteligentă. E și specială, frumoasă, o „femeie-accident aș putea spune. Toată lumea întoarce capul după ea, dar mulți o hulesc că, deh, vulpea când nu ajunge la struguri zice că sunt acri.

Eu nu cred că sunt bărbați care nu și-ar dori-o. Ăia care zic că nu, sunt ipocriți. Până și șoarecii vor să o vadă pe Bianca Drăgușanu. (râde) O respect, o iubesc și ea știe că, oricând va avea nevoie de ajutorul meu, voi fi în spatele ei și o voi sprijini necondiționat”, a declarat Cătălin Botezatu pentru revista VIVA!

Recent, Cătălin Botezatu s-a despărțit de modelul Nicolle Fota. Cătălin Botezatu și modelul Nicolle Fota au format un cuplu pentru o perioadă scurtă. Relația lor să încheiat la începutul acestui an, iar acum, designerul dezvăluie care au fost motivele care au dus la separare, ținând să precizeze că diferența de vârstă de 40 de ani dintre ei și-a spus cuvântul.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașa, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a mărturisit designerul pentru Cancan.

„Mi-am dorit foarte tare să își termine liceul, să-și ia Bacalaureatul și să facă o facultate. Eu consider că în ziua de astăzi, indiferent ce facultate faci, o patalama acolo e bună. Si mi-aș dori pentru ea, mi-am dorit pentru ea să facă Medicina, ok, o să facă și Medicina. Mai departe, o să vedem. N-am timp, si ea a înțeles asta, eu sunt tot timpul plecat, nu peste tot pot s-o iau cu mine pentru că nu am cum”, a mai spus Cătălin Botezatu.