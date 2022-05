11 concurenți intră în marea finală la votul celor de acasă, iar jurații de la „Românii au talent” nu mai pot influența cu nimic acum rezultatele. Premiul cel mare este în valoare de 120.000 de euro și se mai oferă un premiu de originalitate în valoare de 10.000 de euro. Eva Nicolescu, Darius Mabda, DJ Hugo și Alex Dowis sunt cei care au fost selectați pentru premiul de originalitate.

Au visat. Au muncit. Au oferit moment de neuitat. Au avut parte de cele mai intense trăiri. Au reușit să ajungă la inimile juraților și ale celor de acasă. X-Treme Brothers, Bianca Ciocîrlan, Aurel Niamțu, Emanuel Ion, Ana Maria Mircea, Darius Mabda, Martina Meola, Zametheea, Raisa Radu, Alex Dowis și Gabriela Dincă sunt cei care vor oferi, în această seară, un spectacol de neratat.

Cu gândul la marele premiu de 120.000 euro, fiecare dintre aceștia și-a propus să se autodepășească și să îi surprindă pe toți cei de acasă cu prestațiile lor. Și de această dată, decizia este în totalitate a publicului.

Înainte de a urca pe scenă în această seară, concurenții de la „Românii au talent” ne-au spus ce ar face cu bani dacă ar câștiga cei 120.000 de euro.

Zametheea: „Aș plăti facturile de la gaz și curent care sunt foarte mari la centrul „Viziunea”. Nu valorează 120.000 de euro, dar asta ar fi prima mișcare pe care aș face-o după ce aș câștiga premiul. Ulterior, vreau să investim în finalizarea cursurilor de la ateliere, dar și într-o campanie politică. Nu cu referire la un partid, ci cu referire la niște schimbări care ar trebui făcute, inclusiv ce am povestit în cadrul emisiunii legat de legea electorală, legat și de ce o să auziți de data aceasta în emisiune, în finală. Sunt niște inițiative care necesită, ca orice mișcare, bani ca să poți face promovare, să poți întreține oamenii care lucrează la ele. Dacă banii aceștia vin, nu știu dacă se vor cheltui în doi ani sau în zece ani, dar vor putea fi investiți în astfel de inițiative, astfel încât să ajungă mai ușor la oameni și la schimbare”

X-Treme Brothers: „Probabil că, dacă am câștiga premiul de 120.000 de euro, ne-am îndeplini un vis, acela de a deschide o sală prin care să ducem mai departe această artă pentru cei doritori, pentru cei care ar vrea să continue această latură a acrobației.”

Raisa Radu: „Dacă aș câștiga premiul cel mare de 120.000 de euro, în primul rând aș merge cu mama mea la Disney Land. În al doilea rând, aș face un adăpost mare pentru animalele de pe stradă, la mine în curte sau în altă locație, văd eu unde. Ideea este că vreau să le fac o casă, să se simtă și ele iubite pentru că merită.”

Martina Meola: „Nu mă gândesc la acest lucru, dar dacă voi câștiga, voi dona o parte din această sumă Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și Școlii de Artă Alexei Stârcea. Cu cealaltă parte mi-aș face studiile”.

Gabriela Dincă: „Aș împărți marele premiu în mai multe domenii. Primul ar fi să îi pun deoparte pentru școala mea de dans, cu care aș ajuta copiii să își trăiască visurile, de aceea am și venit la Românii au talent. Al doilea ar fi să îmi ajut părinții și familia. Al treilea ar fi ca o parte din bani să o dau copiilor din satul bunicii mele pentru că unii chiar au nevoie și vreau să îi ajut.”

Emanuel Ion: „Dacă aș câștiga marele premiu, aș vrea să investesc în viitorul meu, într-un studio de înregistrări, în această carieră a mea și în studii pentru muzică.”

Darius Mabda: „Nu știu, nu m-am gândit. I-aș pune într-un cont și m-aș gândi mai încolo ce aș face cu ei. Aș investi în pasiunea mea, în dans.”

Bianca Ciocîrlan: „Când am venit aici, am venit cu gândul să dansez, să îmi iasă totul bine pe scenă, nu m-am gândit atât de mult la ce o să fac dacă aș câștiga premiul. Cred că vreau să ajut. Cel mai probabil aș păstra banii pentru a-i folosi în cazul în care o persoană pe care o iubesc are nevoie de îngrijiri medicale mai scumpe, să am cum să o ajut ca să fie totul bine.”

Aurel Niamțu: „Eu când am venit la Românii au talent nu am venit pentru acei bani, pentru cei 120.000 de euro. Eu m-am gândit la trofeu, la titlu pentru că eu am foarte multe trofee acasă. Am de la festivalurile de muzică și de romanțe din țară, de peste tot am luat trofee. Am foarte multe medalii și foarte multe diplome. Acest trofeu de la Românii au talent m-ar ridica acolo sus, pe podiumul unde aș sta până la sfârșitul vieții. Banii sunt buni și chiar m-am gândit să le cumpăr nepoților mei câte o garsonieră.”

Ana Maria Mircea: „Voi investi în cariera mea muzicală. Probabil că îmi voi cumpăra o stație performantă să exersez mai bine acasă, îmi voi face propria mea melodie și propriul videoclip, poate voi scoate și un album. Încă nu sunt sigură ce voi face, dar știu sigur că voi investi în cariera mea muzicală.”

Alex Dowis: „Cel mai mare vis al meu este să pregătesc un show cu o orchestră mare și să merg în jurul lumii cu acest show. Aș vrea să pot împărtăși acest vis al meu care este aproape de o experiență nemaivăzută. Dacă aș putea să implementez proiectul, cred că aș cheltui majoritatea banilor. Cu ceilalți bani, aș vrea să pot să pregătesc niște lucruri speciale pentru timpul meu cu familia și prietenii care m-au sprijinit în cariera mea.”

