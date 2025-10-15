Mădălin Ionescu, fost prezentator TV cunoscut pentru stilul său direct și pentru anii petrecuți în platourile unor emisiuni de mare audiență, a decis să vorbească despre un fost coleg de breaslă: Mircea Badea. Acesta din urmă este una dintre cele mai vocale figuri din presa românească, apreciat și contestat în egală măsură pentru opiniile sale tăioase și pentru discursul său fără menajamente.

Mădălin Ionescu, părere neașteptată despre Mircea Badea

Deși nimeni nu i-a cerut părerea, Mădălin Ionescu a ales să scrie, din senin, pe Facebook, câteva rânduri despre Mircea Badea. Mesajul său a atras atenția internauților tocmai prin tonul sincer, dar echilibrat, în care a vorbit despre omul pe care l-a cunoscut din spatele camerelor, dar cu care nu a avut o legătură de prietenie.

„Nu am scris niciodată despre el. Am fost colegi de trust. Nu am fost prieteni niciodată”, a mărturisit Mădălin Ionescu, încă de la începutul mesajului său, lăsând să se înțeleagă că nu există vreo apropiere între ei.

Totuși, fostul prezentator a continuat cu o serie de remarci surprinzător de pozitive despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru – a rămas unul din puținii mohicani ai cuvântului liber. Asta într-o perioadă în care orice nuanță dincolo de limitele impuse de cenzura ideologică reală poate fi extrem de riscantă”.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

În viziunea lui Mădălin Ionescu, Mircea Badea este unul dintre puținii jurnaliști care continuă să își asume riscurile unei exprimări libere, chiar dacă acest lucru îl plasează adesea în centrul controverselor: „Nu e perfect. Își permite să jongleze, însă, cu limitele libertății de expresie în tranșee grele ale luptei pentru adevăr”.

Departe de a-l idealiza, Mădălin Ionescu a oferit o descriere sinceră, dar nuanțată a colegului său: „E un tip deștept, problematizat, cu o viață interioară complexă în mod evident, poate chiar tumultuoasă uneori”.

În încheiere, prezentatorul a recunoscut că este pentru prima dată când vorbește public despre Mircea Badea și că nu așteaptă nicio reacție din partea acestuia: „Mă opresc aici. E prima oară când fac asta. Nu aștept să îmi mulțumească. Nici nu mă interesează așa ceva. Am vrut doar să zic…”. Pe Facebook, până acum, Mircea Badea nu a reacționat la postarea lui Mădălin Ionescu.

De ce Mădălin Ionescu a fost dat afară de la „Acces Direct”

În urmă cu ani, Mădălin Ionescu era prezentatorul emisiunii „Acces Direct”, care pe atunci era difuzată la Antena 1. El era cel care prezenta și comenta cazurile sociale ale emisiunii, până când a fost implicat într-un scandal de proporții.

Mădălin Ionescu a început o relație cu Cristina Șișcanu, care pe atunci avea 25 de ani și era reporter al emisiunii. În spațiul public era cunoscut faptul că prezentatorul e căsătorit cu Mihaela, prima soție, cucare are doi copii, pe Ștefania și pe Filip. Din cauza scandalului iscat, Mădălin Ionescu a fost dat afară de la „Acces Direct”.

„Eu am ținut secret că nu mai eram împreună, ea deja își găsise fericirea într-o altă relație exterioară. Însă, pentru că lumea nu a știut că eram divorțat înainte de a fi cu Cristina, toți au crezut că Mihaela era victima, când, de fapt, era invers! Eram în toate ziarele, la orice colț de stradă. M-au sunat șefii cât eram în vacanță, era Irina Radu, și mi-a zis că nu voi mai fi la Acces”, a povestit Mădălin Ionescu în emisiunea online „În oglindă”, lui Mihai Ghiță.

Imediat prezentatorul a acționat. A mers să își dea demisia și a luat legătura cu șefii de la Kanal D. S-a angajat acolo, unde a moderat prima dată emisiunea „Drept la țintă”, apoi emisiunea „Wowbiz”, alături de Andreea Mantea.

„Eu știam că ei vor să mă dea afară pentru că nu au putut să gestioneze scandalul imens din presă. Eu aveam o imagine de persoană familistă, cuminte. Atunci am sunat la unul din șefii Kanal D, mi-am dat demisia din Antenă și am venit la turci. Pe vorbe am venit!”, a mai povestit Mădălin Ionescu.